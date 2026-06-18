В Риге облегчат условия жизни для жуков и улиток. Людей просят им не мешать
В этом сезоне Латвийский фонд природы (Latvijas Dabas fonds) установит 27 жилищ для беспозвоночных, способствуя сохранению биологического разнообразия в городской среде. Кроме того, сеть городских лугов пополнится еще двумя территориями.
В условиях плотной городской застройки и сокращения естественных мест обитания все более важным становится создание подходящих условий для насекомых и других беспозвоночных. С этой целью Латвийский фонд природы создает различные микросреды обитания для развития новых поколений беспозвоночных и их зимовки.
Беспозвоночные — в том числе пчелы, бабочки, жуки, улитки и многие другие организмы — играют фундаментальную роль в поддержании здоровых экосистем. Они опыляют растения, разлагают органические вещества, обеспечивая круговорот питательных элементов и формирование плодородной почвы, а также участвуют в регулировании численности вредителей.
Жилища для беспозвоночных уже оборудованы на нескольких лугах города Рига. Пчелиная колода установлена на лугу у улицы Лиедес и Велнэзерса, сухостой подготовлен в сквере на улице Буру и в парке Сканстес, песчаная площадка создана на лугу на улице Эзермалас, а кучи бревен и веток размещены на лугу на улице Кишэзера и на лугу Стразупите II. Установка микросред обитания продолжится в течение всего сезона еще на 18 городских лугах, в том числе в Парке Узварас, сквере на улице Шарлотес и возле здания Латвийской Национальной библиотеки.
Латвийский фонд природы призывает жителей бережно относиться к размещенным на лугах жилищам для беспозвоночных — не повреждать их и не беспокоить обитателей. Каждое такое жилище является частью городской экосистемы, которая помогает поддерживать здоровую и разнообразную окружающую среду.
В этом году сеть городских лугов также пополнится двумя новыми территориями — лугом в Рижском национальном зоологическом саду и лугом в Латгальском саду. В свою очередь, луг на улице Териню будет восстановлен: там сформируют новый рельеф и снизят плодородие почвы, чтобы способствовать развитию богатого видами травостоя.
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