В Риге облегчат условия жизни для жуков и улиток. Людей просят им не мешать

Жилища для беспозвоночных уже оборудованы на нескольких лугах города Рига. Пчелиная колода установлена на лугу у улицы Лиедес и Велнэзерса, сухостой подготовлен в сквере на улице Буру и в парке Сканстес, песчаная площадка создана на лугу на улице Эзермалас, а кучи бревен и веток размещены на лугу на улице Кишэзера и на лугу Стразупите II. Установка микросред обитания продолжится в течение всего сезона еще на 18 городских лугах, в том числе в Парке Узварас, сквере на улице Шарлотес и возле здания Латвийской Национальной библиотеки.