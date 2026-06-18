Все в объезд!
В Латвии
Сегодня 16:32
Сегодня ненадолго полностью закроют перекресток на важном шоссе на Курземском побережье
В четверг с 21:00 до 21:40 движение на круговом перекрестке возле Кестерциемса (скрещение шоссе P131 и шоссе P128) будет полностью закрыто для укладки нового асфальта, сообщили в Latvijas valsts ceļi (LVC).
Водителям следует учитывать, что из-за ограничений время в пути может увеличиться как минимум на 40 минут. В качестве альтернативы рекомендуется использовать маршрут через Талси и Вентспилсское шоссе (A10) либо местные дороги через Ридели.
В LVC пояснили, что асфальт будет укладываться одним непрерывным слоем, поэтому объезд строительной зоны невозможен и движение необходимо полностью остановить. Для оперативного транспорта проезд будет обеспечен.
Остальные работы, связанные с асфальтированием на данном участке, планируется проводить в четверг с 20:00 до полуночи.
Работы по обновлению покрытия региональной автодороги Тукумс — Кестерциемс — Мерсрагс — Колка (P131) на участке между Тукумсом и Кестерциемсом планируется завершить в июле.