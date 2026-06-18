Население Латвии продолжает сокращаться: умерших почти втрое больше, чем новорожденных
В Латвии снова зафиксирован естественный спад населения: за первые четыре месяца года умерших оказалось значительно больше, чем новорожденных. При этом предварительные данные показывают и еще одну тревожную тенденцию — браков стало меньше.
В Латвии за первые четыре месяца этого года зарегистрировано 3642 новорожденных, что на 4,9% или 186 детей больше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.
В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,3% меньше.
В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных, что на 11,7% меньше, чем за тот же месяц 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки.
За первые четыре месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года (9051 умерший).
Таким образом, за первые четыре месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека, в то время как в соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 5223 человека.
За первые четыре месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков, что по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 11% меньше.
На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1,835 млн человек.