Что делать, если потерял работу, заболел или остался без пенсии: как работает система социальной защиты в Латвии
Никто не застрахован от ситуаций, когда внезапно теряется работа, приходит тяжелая болезнь или наступает старость, когда обеспечивать себя самостоятельно становится все труднее или даже невозможно. В Латвии действует система социальной защиты, которая обеспечивает поддержку оказавшимся в беде людям.
Гарантии Конституции
Представитель отдела коммуникации Министерства благосостояния Эгилс Зариньш подчеркивает, что право на социальное обеспечение закреплено в Конституции Латвийской Республики: «Конституция предусматривает, что каждый имеет право на социальное обеспечение в случае старости, болезни, нетрудоспособности, безработицы и в других предусмотренных законом случаях. На практике это означает, что в стране действует система социальной безопасности, которая помогает людям в ситуациях, когда доходы уменьшаются или временно исчезают. Систему составляют государственное социальное страхование, социальная помощь и различные государственные пособия».
Он отмечает, что система социального страхования работает по принципу солидарности — чем дольше и в большем объеме человек делал социальные взносы, тем больше обычно будет получаемая поддержка.
В случае болезни — пособия и оплачиваемое лечение
Если человек заболел и временно утратил трудоспособность, он может претендовать на пособие по болезни, если является социально застрахованным и нетрудоспособность подтверждена больничным листом. Помимо финансовой поддержки обеспечивается и медицинская помощь.
Представитель Национальной службы здравоохранения Кития Грина отмечает, что государство гарантирует доступ к медицинским услугам в соответствии с нормативными актами и доступным финансированием.
В случае болезни жителям доступны консультации семейного врача и специалистов, диагностические обследования, лечение в больницах, компенсируемые медикаменты для определенных групп пациентов, а также другие оплачиваемые государством медицинские услуги.
В случаях, когда из-за болезни требуется дополнительная помощь, поддержку может оказать и самоуправление, например предоставив пособие на медицинское обслуживание или обеспечив уход на дому.
При безработице важно вовремя зарегистрироваться
Потеря работы для многих становится одним из самых тяжелых жизненных потрясений, однако и в таких ситуациях существуют механизмы защиты.
Пособие по безработице может получать человек, который потерял работу, получил статус безработного в Государственном агентстве занятости (NVA) и за которого не менее 12 месяцев из последних 16 месяцев уплачивались взносы на страхование от безработицы.
Важно подчеркнуть, что обычный самозанятый не делает взносы на страхование от безработицы и поэтому обычно не имеет права на пособие по безработице.
Специалисты подчеркивают, что одним из первых шагов после потери работы должна стать регистрация в NVA, так как это позволяет получить статус безработного и воспользоваться инструментами государственной поддержки.
Пенсия — не единственная поддержка в старости
Достигнув пенсионного возраста, люди, которые были социально застрахованы, могут получать пенсию по возрасту. Ее размер определяется трудовым стажем и уплаченными социальными взносами. Для отдельных профессиональных групп предусмотрены пенсии по выслуге лет, а людям, не имеющим права на пенсию по возрасту, в определенных случаях доступно государственное пособие социального обеспечения.
С этого года для человека, достигшего пенсионного возраста и не имеющего права на пенсию по возрасту, государственное пособие социального обеспечения составляет 187 евро в месяц. Для лиц с инвалидностью I и II группы размер пособия выше — соответственно 261,80 и 224,40 евро в месяц. Если причиной инвалидности является заболевание с детства, размер пособия еще больше.
Важно подчеркнуть, что государственное пособие социального обеспечения не является пенсией. Это минимальная поддержка людям, которые из-за возраста или инвалидности не могут обеспечить себя, но не накопили достаточный страховой стаж для получения пенсии. То есть, если человек достиг пенсионного возраста, но не заработал право на пенсию по возрасту, государство выплачивает ему это пособие.
Особое место в системе социальной защиты занимает поддержка людей с инвалидностью. В зависимости от ситуации доступны пенсия по инвалидности, государственное пособие социального обеспечения, пособие для лиц, которым необходим уход, компенсации транспортных расходов, а также пособие по уходу за ребенком с инвалидностью. Право на эти услуги определяется на основании факта инвалидности и соответствующих экспертных заключений.
Когда государственной помощи недостаточно, подключается самоуправление
Координатор проектов Управления коммуникации Рижского самоуправления Антра Габре говорит, что основную поддержку обеспечивает государство, однако самоуправления предоставляют дополнительную помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации:
«Если человек заболевает, теряет работу или в старости не может сам о себе позаботиться, основную поддержку обеспечивает государство, но если этого недостаточно, помощь может предоставить и самоуправление.
В случае безработицы или низких доходов самоуправление может назначить пособие гарантированного минимального дохода (GMI) и жилищное пособие».
Если доходов человека недостаточно для оплаты жилья, самоуправление может предоставить жилищное пособие. Его размер не одинаков для всех — он рассчитывается индивидуально с учетом доходов, состава домохозяйства и расходов на жилье.
Дополнительная поддержка для пожилых людей
Пожилым людям и людям с проблемами здоровья доступны услуги центров социального ухода, дневные центры, помощь по месту жительства и уход на дому. В Риге также работают центры дневного ухода для людей с деменцией, групповые квартиры для лиц с тяжелой инвалидностью и ряд других социальных услуг. Кроме того, самоуправление реализует ряд добровольных инициатив, например пособия на медицинское обслуживание, поддержку столетних жителей и политически репрессированных лиц.
Каждое самоуправление предоставляет пособия в пределах своих возможностей, поэтому поддержка, которую можно получить, например, в Талсинском крае, может отличаться от гарантий в Айзкраукльском крае.
Статус малоимущего и малообеспеченного домохозяйства
Социальная служба самоуправления присваивает статус малоимущей или малообеспеченной семьи после оценки доходов, накоплений и имущества домохозяйства.
Статус малоимущего домохозяйства:
- 425 евро в месяц для первого или единственного человека в домохозяйстве;
- 298 евро в месяц для каждого следующего человека.
Статус малообеспеченного домохозяйства:
- 680 евро в месяц для первого или единственного человека;
- 476 евро в месяц для каждого следующего человека в домохозяйстве.
При этом следует учитывать, что точный порог для статуса малообеспеченного домохозяйства в разных самоуправлениях может различаться.
Статус малоимущего или малообеспеченного домохозяйства дает право претендовать на:
- жилищное пособие;
- пособие GMI (для малоимущих домохозяйств);
- различные социальные пособия самоуправления;
- пособия на медицинское обслуживание;
- льготы и социальные услуги, в том числе продуктовые наборы (для малоимущих домохозяйств) и средства гигиены.
Важно!
Человеку не следует оставаться один на один со своими проблемами. Нужно своевременно обращаться в Государственное агентство социального страхования, Государственное агентство занятости или в социальную службу своего самоуправления, чтобы выяснить, на какую помощь можно рассчитывать в конкретной ситуации.