Что делать, если потерял работу, заболел или остался без пенсии: как работает система социальной защиты в Латвии

Важно подчеркнуть, что государственное пособие социального обеспечения не является пенсией. Это минимальная поддержка людям, которые из-за возраста или инвалидности не могут обеспечить себя, но не накопили достаточный страховой стаж для получения пенсии. То есть, если человек достиг пенсионного возраста, но не заработал право на пенсию по возрасту, государство выплачивает ему это пособие.