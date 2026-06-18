Предупреждение для тех, кто бронирует жилье на Booking.com

«Несколько лет назад я сам столкнулся с этой схемой. Сначала сообщение пришло в WhatsApp. Когда я на него не отреагировал, аналогичное уведомление появилось и в самой среде Booking.com. Это на миг вызвало серьезный вопрос: если даже сообщение в приложении Booking может быть мошенничеством, как вообще понять, что настоящее, а что нет?» — вспоминает Кескел.