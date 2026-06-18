Рижане создают очереди в больнице Страдиня, потому что нет альтернативы - министр назвал решение
Риге необходима больница более низкого уровня, поскольку многие пациенты обращаются в больницу Страдиня без необходимости получать высокоспециализированную помощь. Об этом заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
По словам министра, значительная часть пациентов, поступающих в Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня, являются жителями Риги, и далеко не всем из них требуется лечение в медицинском учреждении столь высокого уровня. «Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице», — отметил министр.
Хосам Абу Мери подчеркнул, что сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости дополнительных инвестиций в так называемые квоты на медицинские услуги, чтобы жители могли быстрее попасть к специалистам. Кроме того, необходимо улучшать доступность дежурных врачей и семейных врачей, в том числе в нерабочее время.
Министр также обратил внимание на сохраняющийся дефицит финансирования отрасли. Он выразил надежду, что новое правительство понимает важность системы здравоохранения, которая, по его мнению, иногда может быть даже важнее вопросов безопасности.
«Как я могу быть готов защищать государство, если я болен?» — задал риторический вопрос министр.
Заявление прозвучало на фоне недавних проблем с очередями машин скорой помощи у приемного отделения больницы Страдиня. После образования заторов из бригад Неотложной медицинской помощи Министерство здравоохранения, Служба неотложной медицинской помощи и представители больниц в среду договорились о мерах по улучшению организации потока пациентов и снижению нагрузки на медицинские учреждения.
У приемного отделения больницы Страдиня периодически образуются многочасовые очереди из машин скорой помощи. В начале июня одной из бригад пришлось ждать почти два часа, прежде чем передать пациента медицинскому персоналу. Похожая ситуация наблюдалась и в марте прошлого года.
В больнице Страдиня пояснили, что проблемы с потоком пациентов в Центре неотложной медицины связаны не только с работой самого центра, но и с общей загруженностью больницы, количеством доступных коек и сложностью лечения пациентов.