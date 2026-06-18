Рижане создают очереди в больнице Страдиня, потому что нет альтернативы - министр назвал решение

По словам министра, значительная часть пациентов, поступающих в Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня, являются жителями Риги, и далеко не всем из них требуется лечение в медицинском учреждении столь высокого уровня. «Часть из них можно было бы лечить в любой небольшой больнице», — отметил министр.