Проверка завершена: использование VIP-залов аэропортов Силиней признано законным

В ходе проверки оценивалось, не тратятся ли незаконно средства госбюджета на услуги повышенного сервиса во время командировок высших должностных лиц государства и не должно ли в связи с этим какое-либо лицо быть привлечено к установленной законом ответственности. В ходе проверки была получена и оценена информация и документы от Госканцелярии, Госконтроля, Министерства иностранных дел и Канцелярии президента.