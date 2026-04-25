Там даже нечего поесть! Затлерс уверяет, что VIP-залы аэропортов - не роскошь, а необходимость
VIP-залы в аэропортах — не роскошь, а инструмент экономии времени, утверждает бывший президент Латвии Валдис Затлерс. По его словам, общественная дискуссия о расходах чиновников возникла из-за непонимания их реального назначения.
Ранее сообщалось, что скандал вокруг расходов премьер-министра Латвии Эвики Силини набирает обороты: после истории с VIP-залом в Амстердаме всплыли новые данные — за четыре года на подобные услуги для премьера могли потратить более 35 тысяч евро.
Люди недовольны и считают траты чрезмерными, однако звучат и другие мнения. Например о том, что обсуждение расходов латвийских чиновников на поездки, в том числе использования VIP-залов в аэропортах, во многом основано на заблуждениях. Об этом в эфире TV24 сказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс. По его словам, у многих людей сложилось ошибочное представление о том, что VIP-залы — это нечто значительно более роскошное, чем бизнес-залы. «Иллюзия такова, что люди, которые бывали в бизнес-классе и бизнес-лаунже, думают, что VIP-зал — это что-то более высокое.
На самом деле VIP-зал часто — это просто кофе, чай и печенье. Никаких экстр там нет», — пояснил он.
Затлерс подчеркнул, что основная функция таких залов связана не с комфортом, а с безопасностью и экономией времени. «Главное — это экономия времени. Ты очень быстро выходишь из самолета, быстро попадаешь к транспорту, быстро проходишь контроль безопасности и паспортный контроль. Все логистические вопросы решаются очень быстро. Вот для чего существуют VIP-залы», — отметил он.
По его словам, такие условия особенно важны для охраняемых лиц, поскольку позволяют минимизировать контакты и ускорить перемещения. При этом он не считает такие услуги проявлением роскоши. «Я не вижу в этом какого-то особого люкса», — добавил бывший президент.
Говоря о стоимости, Затлерс отметил, что точных цифр не знает, однако из его опыта цены обычно составляют несколько сотен евро. «Насколько я видел, это несколько сотен — может быть, больше двухсот, 300 или 400 евро за человека, в зависимости от аэропорта», — сказал он. Он также подчеркнул, что не встречал VIP-залов, где услуги были бы дороже или богаче, чем в бизнес-залах.
«Я не видел ни одного VIP-зала, где услуг было бы больше, чем в бизнес-лаунже — обычно их даже меньше. Главная задача — экономия времени и упрощение процедур, а не стоять в очередях», — отметил Затлерс.
При этом он согласился, что общие расходы могут достигать тысяч евро, если речь идет о делегации. «Тут вопрос — насколько велика делегация. Один, два, три человека — больше не нужно», — считает он.
Он также поделился личным опытом, чтобы развеять мифы о «роскоши». «У меня были случаи, когда приходилось ждать в VIP-зале три часа, хотелось есть — тогда я выходил в бизнес-зал, ел там и возвращался обратно», — рассказал бывший президент.