Все ради безопасности: Силиня потратила 35 000 евро на VIP-залы в аэропортах
Фото: LETA
Даже нахождение Эвики Силини в аэропортах обходится латвийским налогоплательщикам весьма недешево.
В Латвии

Отдел новостей

Otkrito.lv

Скандал вокруг расходов премьер-министра Латвии Эвики Силини набирает обороты: после истории с VIP-залом в Амстердаме всплыли новые данные — за четыре года на подобные услуги могли потратить более 35 тысяч евро.

Член партии «Латвия на первом месте» и помощник депутата Сейма Марис Межалс обнародовал информацию о расходах премьер-министра Эвики Силини на использование VIP-залов в аэропортах за последние четыре года. По его подсчетам, общая сумма таких трат превышает 35 000 евро.

Информация о расходах была получена в ответ на депутатский запрос. Согласно ей расходы Силини на пребывания в различных аэропортах выглядят следующим образом:

2023 год:

  • Брюссель – 1951,13 €
  • Брюссель – 975,56 €
  • Рига – 400,00 €
  • Хельсинки – 707,00 €
  • Брюссель – 968,00 €

2024 год:

  • Мюнхен – 1509,99 €
  • Амстердам – 4184,18 €
  • Лондон – 221,64 €
  • Гётеборг – 902,33 €
  • Лондон – 102,22 €
  • Варшава – 480,91 €
  • Цюрих – 2073,54 €
  • Мюнхен – 990,00 €
  • Хельсинки – 198,00 €
  • Варшава – 734,29 €
  • Варшава – 605,20 €

2025 год:

  • Копенгаген – 1474,85 €
  • Мюнхен – 1650,01 €
  • Париж – 3756,00 €
  • Варшава – 1199,49 €

2026 год:

  • Париж – 3120,00 €
  • Копенгаген – 925,00 €
  • Амстердам – 2118,10 €
  • Мюнхен – 2909,99 €
  • Варшава – 1396,94 €

«Итого — более 35 тысяч евро за VIP-залы. Ну что, народ — продолжайте работать, платить налоги и содержать Силиню и “Единство”! И, конечно, классический ответ Силини — все это якобы ради безопасности. Что общество просто не понимает, что такое безопасность», — написал Межалс.

Он также поставил под сомнение такие аргументы, приведя личный опыт: по его словам, во время работы в Интерполе он сопровождал международных преступников, летая эконом-классом без каких-либо привилегий, несмотря на реальные риски.

Ситуация вызывает особый резонанс на фоне недавнего скандала, связанного с визитом Силини в Амстердам. Тогда за посещение VIP-зала ей и ее советнице был выставлен счет примерно на 4000 евро. Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис заявил в интервью Латвийскому телевидению, что выступал против подобных трат и отказался утверждать счет, считая его необоснованным. Однако вскоре он был отстранен от должности, а счет впоследствии одобрило другое должностное лицо.

По словам Цитсковскиса, в Госканцелярии неоднократно пытались ограничить подобные расходы чиновников, но их доводы игнорировались. В настоящее время сам Цитсковскис проходит по делу о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, что придает ситуации дополнительный политический контекст.

Темы

ЛатвияРигаЯнис ЦитсковскисЛондонПарижБрюссельАмстердамМюнхенКопенгагенВаршаваЭвика Силиня2023 годХельсинки2024 год2025 годНалоги2026 год

Другие сейчас читают