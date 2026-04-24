Все ради безопасности: Силиня потратила 35 000 евро на VIP-залы в аэропортах
Скандал вокруг расходов премьер-министра Латвии Эвики Силини набирает обороты: после истории с VIP-залом в Амстердаме всплыли новые данные — за четыре года на подобные услуги могли потратить более 35 тысяч евро.
Член партии «Латвия на первом месте» и помощник депутата Сейма Марис Межалс обнародовал информацию о расходах премьер-министра Эвики Силини на использование VIP-залов в аэропортах за последние четыре года. По его подсчетам, общая сумма таких трат превышает 35 000 евро.
Информация о расходах была получена в ответ на депутатский запрос. Согласно ей расходы Силини на пребывания в различных аэропортах выглядят следующим образом:
2023 год:
- Брюссель – 1951,13 €
- Брюссель – 975,56 €
- Рига – 400,00 €
- Хельсинки – 707,00 €
- Брюссель – 968,00 €
2024 год:
- Мюнхен – 1509,99 €
- Амстердам – 4184,18 €
- Лондон – 221,64 €
- Гётеборг – 902,33 €
- Лондон – 102,22 €
- Варшава – 480,91 €
- Цюрих – 2073,54 €
- Мюнхен – 990,00 €
- Хельсинки – 198,00 €
- Варшава – 734,29 €
- Варшава – 605,20 €
2025 год:
- Копенгаген – 1474,85 €
- Мюнхен – 1650,01 €
- Париж – 3756,00 €
- Варшава – 1199,49 €
2026 год:
- Париж – 3120,00 €
- Копенгаген – 925,00 €
- Амстердам – 2118,10 €
- Мюнхен – 2909,99 €
- Варшава – 1396,94 €
«Итого — более 35 тысяч евро за VIP-залы. Ну что, народ — продолжайте работать, платить налоги и содержать Силиню и “Единство”! И, конечно, классический ответ Силини — все это якобы ради безопасности. Что общество просто не понимает, что такое безопасность», — написал Межалс.
Он также поставил под сомнение такие аргументы, приведя личный опыт: по его словам, во время работы в Интерполе он сопровождал международных преступников, летая эконом-классом без каких-либо привилегий, несмотря на реальные риски.
👸Princese - premjere Siliņa lidostu VIP zālēs iztērējusi 35 000 EUR.— Māris Mežals (@maris_mezals) April 23, 2026
2023:
Brisele – 1951,13 €
Brisele – 975,56 €
Rīga – 400,00 €
Helsinki – 707,00 €
Brisele – 968,00 €
2024:
Minhene – 1509,99 €
Amsterdama – 4184,18 €
Londona – 221,64 €
Gēteborga – 902,33 €
Londona –… pic.twitter.com/gDYxVPjeEd
Ситуация вызывает особый резонанс на фоне недавнего скандала, связанного с визитом Силини в Амстердам. Тогда за посещение VIP-зала ей и ее советнице был выставлен счет примерно на 4000 евро. Бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис заявил в интервью Латвийскому телевидению, что выступал против подобных трат и отказался утверждать счет, считая его необоснованным. Однако вскоре он был отстранен от должности, а счет впоследствии одобрило другое должностное лицо.
По словам Цитсковскиса, в Госканцелярии неоднократно пытались ограничить подобные расходы чиновников, но их доводы игнорировались. В настоящее время сам Цитсковскис проходит по делу о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, что придает ситуации дополнительный политический контекст.