Клубника по 2 евро, лисички по заоблачным ценам: чем удивляет Центральный рынок

"Клубника из открытого грунта в этом году запоздает, потому что солнца мало и ягоды плохо созревают. Нужно хотя бы три теплых и солнечных дня, тогда можно будет ожидать хороший урожай", - объясняет Плата. Она продает клубнику, выращенную в пленочных тоннелях, по 12 евро за килограмм. Ягоды расфасованы в контейнеры по полкилограмма, поскольку именно в таком объеме покупатели чаще всего приобретают пока еще дорогую местную продукцию. Ивета тоже заметила, что собственную клубнику на Рижском центральном рынке продают лишь единицы.