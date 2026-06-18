Сейм решил: жителям Латвии будут компенсировать ущерб от военных инцидентов

Поправки предусматривают, что правительство определит порядок компенсации прямых убытков жителям, предприятиям и владельцам публичной инфраструктуры, если ущерб был причинен военным инцидентом в мирное время. «Инциденты с военными беспилотными летательными аппаратами на территории Латвии — это ясный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро, скоординированно помогать людям, если ущерб все же был причинен. Эти события показали, что в ряде вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наш долг — учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать на подобные ситуации в будущем. Поэтому уже в ближайшие недели мы планируем направить в правительство конкретное регулирование о компенсации ущерба в случае военных инцидентов», — подчеркнул министр юстиции Эдвард Смилтенc.