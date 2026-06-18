Сейм решил: жителям Латвии будут компенсировать ущерб от военных инцидентов
Сейм сегодня поддержал предложенные Министерством юстиции поправки к Закону о гражданской защите и управлении катастрофами, которые позволят компенсировать ущерб, причиненный в результате военных инцидентов.
Принятый закон предусматривает полномочия для Кабинета министров определить порядок, сроки и размер компенсаций за ущерб, возникший в результате таких инцидентов.
Необходимость такого регулирования стала актуальной после нескольких случаев на территории Латвии, в том числе после залета и сбития военных беспилотных летательных аппаратов в Латгале. До сих пор нормативные акты не предусматривали четкого механизма возмещения убытков в ситуациях, когда ущерб причинен иностранным военным объектом или другими действиями военного характера.
Поправки предусматривают, что правительство определит порядок компенсации прямых убытков жителям, предприятиям и владельцам публичной инфраструктуры, если ущерб был причинен военным инцидентом в мирное время. «Инциденты с военными беспилотными летательными аппаратами на территории Латвии — это ясный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро, скоординированно помогать людям, если ущерб все же был причинен. Эти события показали, что в ряде вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наш долг — учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать на подобные ситуации в будущем. Поэтому уже в ближайшие недели мы планируем направить в правительство конкретное регулирование о компенсации ущерба в случае военных инцидентов», — подчеркнул министр юстиции Эдвард Смилтенc.
Следующим шагом станет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Министерство юстиции планирует направить регулирование на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов станут безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы.
Новое регулирование будет распространяться на ущерб, который в мирное время возник в результате военных беспилотных летательных аппаратов, других военных объектов или похожих внешних угроз.