В день 50-летия Максим Галкин получает поздравления и делится новыми фото
18 июня российскому шоумену Максиму Галкину исполнилось 50 лет. Юбилей артист встретил в отличной форме, а его публикация в социальных сетях собрала тысячи поздравлений от коллег, друзей и поклонников со всего мира.
18 июня известный артист, телеведущий и пародист Максим Галкин отметил свой 50-летний юбилей. По случаю круглой даты он опубликовал в социальных сетях новые фотографии, которые сразу привлекли внимание поклонников и вызвали множество теплых откликов.
Под публикацией юбиляра появились поздравления от друзей, коллег и поклонников. Среди тех, кто публично поздравил артиста, были Кристина Орбакайте, Игорь Гуляев, Семен Слепаков, Варвара Шмыкова и многие другие.
В последние месяцы поклонники часто обсуждают изменения во внешности Максима Галкина. Многие отмечают, что артист заметно похудел, поддерживает отличную физическую форму и обновил свой стиль. Новые фотографии, опубликованные в день рождения, вновь вызвали большое количество положительных комментариев.
Поклонники желали артисту здоровья, счастья, вдохновения и новых творческих успехов. В комментариях его называли легендой, благодарили за талант, чувство юмора и стойкость. «С днем рождения, легенда», «Приятно видеть ровесников, умеющих держать себя в форме», «Жить, гореть и не угасать», «Спасибо за все» — такие пожелания оставляли подписчики под юбилейной публикацией.
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 25 июля.