В день 50-летия Максим Галкин получает поздравления и делится новыми фото

Поклонники желали артисту здоровья, счастья, вдохновения и новых творческих успехов. В комментариях его называли легендой, благодарили за талант, чувство юмора и стойкость. «С днем рождения, легенда», «Приятно видеть ровесников, умеющих держать себя в форме», «Жить, гореть и не угасать», «Спасибо за все» — такие пожелания оставляли подписчики под юбилейной публикацией.