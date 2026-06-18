В день 50-летия Максим Галкин получает поздравления и делится новыми фото
Фото: Instagram / @maxgalkinru
Максим Галкин отмечает полувековой юбилей.
Российские звезды

В день 50-летия Максим Галкин получает поздравления и делится новыми фото

Отдел шоу-бизнеса

Otkrito.lv

18 июня российскому шоумену Максиму Галкину исполнилось 50 лет. Юбилей артист встретил в отличной форме, а его публикация в социальных сетях собрала тысячи поздравлений от коллег, друзей и поклонников со всего мира.

18 июня известный артист, телеведущий и пародист Максим Галкин отметил свой 50-летний юбилей. По случаю круглой даты он опубликовал в социальных сетях новые фотографии, которые сразу привлекли внимание поклонников и вызвали множество теплых откликов.

Под публикацией юбиляра появились поздравления от друзей, коллег и поклонников. Среди тех, кто публично поздравил артиста, были Кристина Орбакайте, Игорь Гуляев, Семен Слепаков, Варвара Шмыкова и многие другие.

В последние месяцы поклонники часто обсуждают изменения во внешности Максима Галкина. Многие отмечают, что артист заметно похудел, поддерживает отличную физическую форму и обновил свой стиль. Новые фотографии, опубликованные в день рождения, вновь вызвали большое количество положительных комментариев.

Поклонники желали артисту здоровья, счастья, вдохновения и новых творческих успехов. В комментариях его называли легендой, благодарили за талант, чувство юмора и стойкость. «С днем рождения, легенда», «Приятно видеть ровесников, умеющих держать себя в форме», «Жить, гореть и не угасать», «Спасибо за все» — такие пожелания оставляли подписчики под юбилейной публикацией.

Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 25 июля.

Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 25 июля.

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День рожденияСемен СлепаковВарвара ШмыковаМаксим ГалкинКристина Орбакайте

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