Рейтинги школ вводят людей в заблуждение, считает директор рижской гимназии
Рейтинги школ не должны быть главным критерием оценки качества образования. Намного важнее доступность обучения, поддержка учеников и способность системы вовремя реагировать на возникающие проблемы. Такое мнение в эфире TV24 высказал директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис.
По его словам, сравнивать школы исключительно по результатам экзаменов или отдельных предметов неправильно, поскольку способности учеников существенно различаются. «Если мы посмотрим только на один предмет — математику, которую часто сравнивают, то увидим одну картину. Если возьмем какой-то язык, увидим уже другую. Есть школы с очень хорошими результатами по латышскому языку, есть школы с сильной математикой. Очень часто обе способности одинаково хорошо не развиваются», — отметил Приекулис.
Он подчеркнул, что дети обладают разными талантами и склонностями. Одни успешнее проявляют себя в точных науках, другие — в гуманитарных дисциплинах. Поэтому попытки оценивать качество школы по одному показателю могут создавать искаженное представление о реальной ситуации.
По мнению директора, сами школы зачастую не скрывают существующие трудности, однако далеко не всегда способны справиться с ними собственными силами.
«Часто возникают проблемы, которые школа не может решить только имеющимися ресурсами. Мы можем немного смягчить ситуацию на какое-то время, но не можем устранить ее полностью», — признал он.
Особое внимание Приекулис уделил вопросу психологической помощи ученикам. Он считает, что одних школьных психологов недостаточно и системе необходима дополнительная внешняя поддержка. «Психологи должны быть не только в школах. Должна существовать и внешняя структура специалистов, которые приходят в кризисных ситуациях или работают со школой длительное время, пока проблема действительно не будет решена», — считает директор.
По его мнению, если в школе появляются тревожные сигналы, необходимо запускать специальные программы с участием экспертов, а не пытаться справиться исключительно внутренними ресурсами учебного заведения. «Вмешательство самоуправления в таких случаях крайне важно. Если в какой-то школе появляются подобные сигналы, туда следует направлять программу с участием специалистов», — подчеркнул Приекулис.
Ранее Андрис Приекулис ответил на вопрос, должны ли родители оплачивать банкет для учителей на выпускном.