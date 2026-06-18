Рейтинги школ вводят людей в заблуждение, считает директор рижской гимназии

По его словам, сравнивать школы исключительно по результатам экзаменов или отдельных предметов неправильно, поскольку способности учеников существенно различаются. «Если мы посмотрим только на один предмет — математику, которую часто сравнивают, то увидим одну картину. Если возьмем какой-то язык, увидим уже другую. Есть школы с очень хорошими результатами по латышскому языку, есть школы с сильной математикой. Очень часто обе способности одинаково хорошо не развиваются», — отметил Приекулис.