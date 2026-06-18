В Латвии меньше богатых людей, чем у соседей. Экономисты этому не рады

Экономист SEB banka подчеркивает, что главное - не то, как мало доходов получают самые богатые, а то, каково благосостояние остальной части общества и формируются ли в экономике предприятия с высокой добавленной стоимостью и хорошо оплачиваемыми рабочими местами. Поскольку такого результата не может достичь каждый, определенная концентрация доходов неизбежна. Важен не только объем доходов, сконцентрированный в руках 0,1%, но и общая структура распределения доходов. Этот показатель относится к доходам, а не к накопленному богатству. Во многих странах концентрация богатства значительно выше, чем концентрация доходов, так как существенная его часть накоплена в капитале предприятий, недвижимости и финансовых активах. "Результат Латвии может свидетельствовать об относительно сбалансированном распределении доходов, однако сам по себе он еще не является доказательством высокого уровня экономического развития. Идеальная цель - это не малое количество состоятельных людей, а более широкий круг успешных предпринимателей и высококвалифицированных профессионалов наряду с сильным и процветающим средним классом", - говорит Гашпуйтис.