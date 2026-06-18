Латвийских автоводителей предупредили: с 1 июля вводится новое требование для машин весом более 2,5 тонн
С 1 июля для международных грузоперевозок вводятся новые требования ЕС: транспорт массой свыше 2,5 тонны должен быть оснащен интеллектуальными тахографами второго поколения.
Автотранспортная дирекция (Autotransporta direkcija) напоминает, что с 1 июля этого года вступает в силу Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 2020/1054, согласно которому транспортные средства, используемые для международных грузовых перевозок или каботажных перевозок и имеющие максимально допустимую массу более 2,5 тонны вместе с прицепом или полуприцепом, должны быть оборудованы интеллектуальным тахографом второго поколения, а их водители обязаны вести учет рабочего времени и времени отдыха.
Ранее Автотранспортная дирекция уже призывала международных грузоперевозчиков участвовать в вебинарах, организованных Европейским органом по вопросам труда (ELA), чтобы лучше ознакомиться с порядком внедрения новых требований (оснащение транспортных средств интеллектуальным тахографом второй версии и учет рабочего времени водителей) и быть готовыми к их выполнению.
Параллельно Автотранспортная дирекция организовала несколько дискуссий с представителями Государственной полиции, аккредитованных мастерских, имеющих право устанавливать тахографы на транспортные средства, а также официальными представителями производителей тахографов в Латвии. В ходе встреч обсуждалась текущая ситуация на рынке тахографов, их доступность сегодня и в ближайшем будущем, выявленные проблемы и другие актуальные вопросы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что предприятие Latvijas Valsts ceļi обратилось к автоводителям с особым предупреждением.