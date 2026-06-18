Латвийских автоводителей предупредили: с 1 июля вводится новое требование для машин весом более 2,5 тонн

Автотранспортная дирекция (Autotransporta direkcija) напоминает, что с 1 июля этого года вступает в силу Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 2020/1054, согласно которому транспортные средства, используемые для международных грузовых перевозок или каботажных перевозок и имеющие максимально допустимую массу более 2,5 тонны вместе с прицепом или полуприцепом, должны быть оборудованы интеллектуальным тахографом второго поколения, а их водители обязаны вести учет рабочего времени и времени отдыха.