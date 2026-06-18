Черный дым над Москвой: дроны ударили по заводу в 15 км от Кремля, все аэропорты останавливали работу
Ночная атака украинских беспилотников затронула сразу несколько российских регионов, а в Москве дроны снова добрались до нефтеперерабатывающего завода в Капотне. На фоне пожаров, остановки аэропортов и сообщений о сотнях сбитых аппаратов российские власти не уточняют, сколько беспилотников все же достигли целей.
В ночь на четверг украинские беспилотники преодолели систему противовоздушной обороны российской столицы и нанесли повторный удар по нефтеперерабатывающему заводу в московском районе Капотня, вызвав там пожар, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин признал, что отражение атаки беспилотников продолжается, однако нескольким дронам удалось прорваться к нефтеперерабатывающему заводу.
Мэр утверждает, что всего были перехвачены 180 беспилотников, направлявшихся к Москве.
На видеозаписях, распространяемых в сети, видны несколько очагов пожара на территории Московского нефтеперерабатывающего завода.
☕️ Good morning, ladies and gentlemen! Do you like the smell of de-oilification in the morning?— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026
Judging by the reactions, Moscow residents don't seem to enjoy it very much. 😏 pic.twitter.com/DWk5CcvfHv
Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар также в одном из московских торговых комплексов.
Из-за атаки ночью работу приостановили все четыре московских аэропорта — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.
Московский нефтеперерабатывающий завод расположен всего в 15 километрах от Кремля и обеспечивает более 40% потребления топлива в столице.
Атака на Московский нефтеперерабатывающий завод, в результате которой там начался пожар, произошла также ночью на вторник.
Украинские беспилотники атаковали завод и 17 мая, тогда пострадали 12 человек. Большинство пострадавших были сотрудниками завода, которые в тот момент находились в помещении проходной предприятия. В результате атаки пострадала и Московская область.
Губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в Жукове беспилотник попал в один из многоквартирных домов, однако пострадавших, по его словам, нет. Тем временем в Электростали была ранена женщина.
Украинские беспилотники ночью на четверг атаковали также Ростовскую и Белгородскую области России, вызвав пожары на нефтебазе в Гуково и на армейском складе у Шебекино, сообщают Telegram-каналы и местные власти.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки на Гуково один человек погиб, еще двое получили ранения. Пожары в Гуково вспыхнули еще на двух объектах, также был поврежден тепловоз.
Министерство обороны России утверждает, что всего ночью на четверг были сбиты 555 украинских беспилотников. Сколько беспилотных летательных аппаратов сбить не удалось, российские власти, как обычно, не сообщают.