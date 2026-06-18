Пропавший литовский мотоциклист найден мертвым в канаве под Айзкраукле
Литовский гражданин Рамунас Манюшис, выехавший 12 июня на мотоцикле в Юрмалу, пропал после пересечения латвийской границы. Спустя несколько дней его нашли мертвым в канаве в Айзкраукльском крае.
Печальная новость дошла до родственников пропавшего литовского мотоциклиста Рамунаса. Гражданин Литвы Рамунас Манюшис (Ramūnas Maniušis) 12 июня отправился на мотоцикле из дома в Игналинском районе с целью посетить латвийский курортный город Юрмалу. К сожалению, после въезда в Латвию он пропал без вести, а теперь найден мертвым у дороги в Латвии.
17 июня около 19:10 в Государственную полицию Латвии поступила информация о том, что в Айзкраукльском крае, в Маззалвской волости, в канаве обнаружен, предположительно, попавший в аварию мотоцикл и его водитель без признаков жизни. Государственная полиция возбудила уголовный процесс и выясняет точные обстоятельства произошедшего.
17. jūnijā ap pulksten 19.10 Valsts policijā saņemta informācija, ka Aizkraukles novadā, Mazzalves pagastā grāvī atrasts, visticamāk, avarējis motocikls un tā vadītājs bez dzīvības pazīmēm. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un tiek skaidroti precīzi…— Valsts policija (@Valsts_policija) June 18, 2026
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили в полицейском участке Утенского района. Расследование также ведется в Литве — в Игналинском районном полицейском участке Главного полицейского комиссариата Утенского округа.
Как уже сообщалось, 12 июня около 15:00 Рамунас Манюшис (1978 года рождения) на мотоцикле KTM выехал из дома в Игналинском районе в Юрмалу и пропал без вести. По словам родственников, последним известным местом его пребывания была литовско-латвийская граница в направлении Даугавпилса. Последнее место, зафиксированное камерами видеонаблюдения, — Медуми (Латвия) в 16:00. Семья сообщала, что Рамунас ехал на черно-оранжевом мотоцикле KTM 1190 Adventure (2014 года выпуска) с зарегистрированным в Литве государственным номером 021 KR.
Теперь семья разместила в социальных сетях благодарность всем, кто помогал искать Рамунаса.