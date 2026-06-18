Пропавший литовский мотоциклист найден мертвым в канаве под Айзкраукле
Фото: Shutterstock
В Латвии найден мертвым литовский мотоциклист (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия

Пропавший литовский мотоциклист найден мертвым в канаве под Айзкраукле

Отдел новостей

Otkrito.lv

Литовский гражданин Рамунас Манюшис, выехавший 12 июня на мотоцикле в Юрмалу, пропал после пересечения латвийской границы. Спустя несколько дней его нашли мертвым в канаве в Айзкраукльском крае.

Печальная новость дошла до родственников пропавшего литовского мотоциклиста Рамунаса. Гражданин Литвы Рамунас Манюшис (Ramūnas Maniušis) 12 июня отправился на мотоцикле из дома в Игналинском районе с целью посетить латвийский курортный город Юрмалу. К сожалению, после въезда в Латвию он пропал без вести, а теперь найден мертвым у дороги в Латвии.

17 июня около 19:10 в Государственную полицию Латвии поступила информация о том, что в Айзкраукльском крае, в Маззалвской волости, в канаве обнаружен, предположительно, попавший в аварию мотоцикл и его водитель без признаков жизни. Государственная полиция возбудила уголовный процесс и выясняет точные обстоятельства произошедшего.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, сообщили в полицейском участке Утенского района. Расследование также ведется в Литве — в Игналинском районном полицейском участке Главного полицейского комиссариата Утенского округа.

Как уже сообщалось, 12 июня около 15:00 Рамунас Манюшис (1978 года рождения) на мотоцикле KTM выехал из дома в Игналинском районе в Юрмалу и пропал без вести. По словам родственников, последним известным местом его пребывания была литовско-латвийская граница в направлении Даугавпилса. Последнее место, зафиксированное камерами видеонаблюдения, — Медуми (Латвия) в 16:00. Семья сообщала, что Рамунас ехал на черно-оранжевом мотоцикле KTM 1190 Adventure (2014 года выпуска) с зарегистрированным в Литве государственным номером 021 KR.

Теперь семья разместила в социальных сетях благодарность всем, кто помогал искать Рамунаса.

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