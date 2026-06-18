Пропавший литовский мотоциклист найден мертвым в канаве под Айзкраукле

Как уже сообщалось, 12 июня около 15:00 Рамунас Манюшис (1978 года рождения) на мотоцикле KTM выехал из дома в Игналинском районе в Юрмалу и пропал без вести. По словам родственников, последним известным местом его пребывания была литовско-латвийская граница в направлении Даугавпилса. Последнее место, зафиксированное камерами видеонаблюдения, — Медуми (Латвия) в 16:00. Семья сообщала, что Рамунас ехал на черно-оранжевом мотоцикле KTM 1190 Adventure (2014 года выпуска) с зарегистрированным в Литве государственным номером 021 KR.