Новое правительство - новые расходы: на выплаты уходящим чиновникам нужно более 500 тысяч евро

Государственная канцелярия подготовила проект распоряжения о выделении средств из программы государственного бюджета «Средства на непредвиденные случаи». Деньги необходимы для выплаты выходных пособий и компенсаций за неиспользованные дни отпуска членам Кабинета министров, должностным лицам Бюро премьер-министра и консультативным должностным лицам министров, а также парламентским секретарям министерств, которые теряют должности в связи со сменой правительства.