Новое правительство - новые расходы: на выплаты уходящим чиновникам нужно более 500 тысяч евро
Смена правительства в Латвии обойдется бюджету как минимум в полмиллиона евро. Эти деньги пойдут на выходные пособия и компенсации чиновникам, которые потеряют должности после прихода нового Кабинета министров.
Смена правительства, при которой Эвику Силиню («Новое Единство») на посту премьер-министра сменил Андрис Кулбергс («Объединенный список»), обойдется как минимум в полмиллиона евро в виде выходных пособий и компенсаций.
Государственная канцелярия подготовила проект распоряжения о выделении средств из программы государственного бюджета «Средства на непредвиденные случаи». Деньги необходимы для выплаты выходных пособий и компенсаций за неиспользованные дни отпуска членам Кабинета министров, должностным лицам Бюро премьер-министра и консультативным должностным лицам министров, а также парламентским секретарям министерств, которые теряют должности в связи со сменой правительства.
Всего на эти выплаты потребуется 509 405 евро.
Из этой суммы Государственной канцелярии для проведения указанных выплат будет выделено 208 525 евро, Министерству обороны — 52 262 евро, Министерству умного управления и регионального развития — 30 084 евро, Министерству культуры — 38 123 евро, Министерству сообщения — 35 469 евро, Министерству климата и энергетики — 49 293 евро, Министерству юстиции — 42 726 евро, а Министерству образования и науки — 52 923 евро.