Трагедия в Марупе: в четверг утром пассажирский поезд насмерть сбил человека
Фото: LETA
В Марупе человек погиб под колесами поезда (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия

Трагедия в Марупе: в четверг утром пассажирский поезд насмерть сбил человека

Отдел новостей

TV3 / Otkrito.lv

Утром в четверг в Марупе произошло трагическое происшествие на железной дороге. Пассажирский поезд сбил человека, который от полученных травм скончался на месте.

Как сообщили порталу tv3.lv в Государственной полиции, авария произошла незадолго до 8:00 утра в Марупском крае, в Марупе, на улице Вентас. Пассажирский поезд совершил наезд на человека, который погиб на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте трагедии и выясняют все обстоятельства случившегося. По факту происшествия проводится расследование.

Из-за аварии были нарушены железнодорожные перевозки на направлении Рига — Елгава. В компании Vivi сообщили, что поезда на данной линии следовали с задержками, а часть рейсов была отменена.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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