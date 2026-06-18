В Марупе человек погиб под колесами поезда (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия
Сегодня 10:54
Трагедия в Марупе: в четверг утром пассажирский поезд насмерть сбил человека
Утром в четверг в Марупе произошло трагическое происшествие на железной дороге. Пассажирский поезд сбил человека, который от полученных травм скончался на месте.
Как сообщили порталу tv3.lv в Государственной полиции, авария произошла незадолго до 8:00 утра в Марупском крае, в Марупе, на улице Вентас. Пассажирский поезд совершил наезд на человека, который погиб на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники полиции работают на месте трагедии и выясняют все обстоятельства случившегося. По факту происшествия проводится расследование.
Из-за аварии были нарушены железнодорожные перевозки на направлении Рига — Елгава. В компании Vivi сообщили, что поезда на данной линии следовали с задержками, а часть рейсов была отменена.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.