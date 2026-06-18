Тревога на границе: люди звонят в службу 112, а попадают в Беларусь
Как сообщают польские СМИ, живущие у границы с Беларусью поляки сталкиваются с проблемами при звонках на номер экстренной помощи 112. В некоторых случаях люди, которые пытаются связаться с польскими службами, попадают к белорусским диспетчерам.
Проблемы со связью фиксируют вдоль всей границы с Беларусью. Мобильные телефоны подключаются к белорусским базовым станциям, из-за чего экстренные вызовы могут перенаправляться в систему, управляемую Минском.
Староста Сокульского повета Петр Речко заявил Polsat News, что речь идет не только о технической проблеме, но и о помехах в работе польской мобильной сети, которые, по его словам, вызывает белорусская сторона.
"Мы абсолютно не можем нормально позвонить отсюда на номер 112 и сообщить службам об угрозах. Это означает, что Беларусь заходит сюда со своим сигналом, дестабилизирует ситуацию. Это элемент гибридной войны", — сказал Речко.
Власти Подляского воеводства Польши заявили, что будут вести переговоры с операторами мобильной связи. Их цель — улучшить покрытие приграничных поветов польскими мобильными сетями.
Проблема касается не только звонков на номер 112. Жители приграничья могут сталкиваться и с дополнительными расходами при обычном использовании телефона, если их устройства подключаются к белорусским сетям.
Эта проблема не новая. В январе сообщалось о жителе приграничной деревни, который был вынужден проехать два километра от дома, чтобы вызвать пожарных.
По информации Polsat News жители жалуются на проблемы со связью уже много лет. Но с 2022 года ситуация стала восприниматься не только как бытовое неудобство, но и как угроза безопасности — на фоне гибридной войны, которую Беларусь ведет против Польши.