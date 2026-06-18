"Еще много работы": Ринкевич обратился к депутатам на заключительном заседании весенней сессии
Президент Эдгар Ринкевич заявил, что 14-й Сейм уже принял важные решения для укрепления безопасности Латвии, но работа еще далека от завершения.
В четверг, выступая перед парламентом на заключительном заседании весенней сессии, президент Эдгар Ринкевич отметил, что 14-й Сейм собрался на свое первое заседание в 2022 году — году, который войдет в историю как год полномасштабного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что война изменила ситуацию в сфере безопасности не только в Латвии, но и в Европе и во всем мире.
Ринкевич выразил уверенность, что каждый депутат пришел в Сейм с намерением сделать Латвию лучше. Президент также подчеркнул, что предвыборный период в этот раз начался рано, однако 14-му Сейму еще многое предстоит сделать.
Президент поблагодарил депутатов за работу по принятию закона о Службе государственной обороны, увеличению инвестиций в оборону государства до 5% внутреннего валового продукта и принятию закона о создании инфраструктуры противомобильности.
Ринкевич подчеркнул, что 14-й Сейм уделял внимание не только физической безопасности, но и другим вопросам, связанным с безопасностью государства. Он упомянул поправки к Уголовному закону, предусматривающие более строгие наказания за преступления против государственной безопасности, введенное требование для руководителей самоуправлений получать допуск к государственной тайне, а также решения о создании Центра управления кризисами.
Президент отметил, что безопасность государства связана и с демократическими ценностями. По его мнению, Сейм смог принять решения, которые укрепляют эти ценности и подтверждают уважение государства к основным правам человека.
Ринкевич также поблагодарил депутатов, которые своей работой укрепляют связи Латвии с союзниками. Он подчеркнул, что тесная связь с парламентами других стран — не просто формальность, а прямой вклад в безопасность Латвии, особенно в период, когда геополитическая ситуация в мире и регионе становится все более сложной и опасной.
Также президент поблагодарил Сейм за непоколебимую поддержку Украины. Он указал, что принципиальная позиция депутатов и их стремление помогать Украине и украинцам в Латвии ценятся и в Латвии, и в Украине, и в мире. Это также способствует открытости Украины к углублению сотрудничества и обмену опытом, который так необходим Латвии.