"Еще много работы": Ринкевич обратился к депутатам на заключительном заседании весенней сессии

В четверг, выступая перед парламентом на заключительном заседании весенней сессии, президент Эдгар Ринкевич отметил, что 14-й Сейм собрался на свое первое заседание в 2022 году — году, который войдет в историю как год полномасштабного вторжения России в Украину. Он подчеркнул, что война изменила ситуацию в сфере безопасности не только в Латвии, но и в Европе и во всем мире.