Суд в Латвии вынес приговор паре, облившей людей горячим маслом из-за конфликта с украинцем
16 июня 2026 года Курземский районный суд огласил сокращенный приговор по уголовному делу, в котором обвинялись два человека.
Одну из обвиняемых — женщину — суд признал виновной в хулиганстве, совершенном группой лиц, а также в действиях, направленных на разжигание национальной ненависти и вражды. Ей назначили пробационный надзор сроком на два года и 150 часов общественных работ.
Второго обвиняемого — сожителя обвиняемой — суд признал виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц, и приговорил к двум годам лишения свободы.
В июле 2024 года во время публичного мероприятия в Вентспилсском крае одна из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с гражданином Украины. Она несколько раз публично высказала в его адрес оскорбительные и враждебные фразы, связанные с его национальной принадлежностью.
В конфликт вмешался и сожитель обвиняемой. Продолжая агрессивные и хулиганские действия, он умышленно толкнул нескольких человек, которые пытались защитить гражданина Украины. В результате толчков пострадавшие упали на землю. После этого обвиняемый умышленно ударил по находившейся рядом фритюрнице с горячим маслом, из-за чего разогретое масло вылилось на пострадавших.
В результате произошедшего три человека получили ожоги. Двум пострадавшим были причинены телесные повреждения средней тяжести.
Согласно приговору, с осужденных в пользу пострадавших взысканы компенсации материального и морального ущерба, а также процессуальные расходы в пользу пострадавших и государства.
Прокуратура подчеркивает, что любые действия, направленные на разжигание ненависти к людям из-за их национальной принадлежности, противоречат базовым ценностям демократического и правового государства. Также недопустимы насильственные действия на публичных мероприятиях, которые угрожают общественному порядку и общественной безопасности.
Прокуратура указывает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.