Суд в Латвии вынес приговор паре, облившей людей горячим маслом из-за конфликта с украинцем

В июле 2024 года во время публичного мероприятия в Вентспилсском крае одна из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с гражданином Украины. Она несколько раз публично высказала в его адрес оскорбительные и враждебные фразы, связанные с его национальной принадлежностью.