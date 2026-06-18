Конституционный суд решил, что пенсионные изменения не нарушают права жителей Латвии

Оценивая соответствие нормы Конституции, суд пришел к выводу, что она была принята для достижения социально значимых целей — чтобы компенсировать сокращение доходов государственного бюджета, вызванное изменениями в налогах на рабочую силу. При перераспределении одного процентного пункта со второго пенсионного уровня на первый пенсионный уровень увеличиваются взносы социального страхования в специальный бюджет государственных пенсий, а соответственно — и доходы этого бюджета.