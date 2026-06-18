Конституционный суд решил, что пенсионные изменения не нарушают права жителей Латвии
17 июня Конституционный суд принял решение по делу № 2025-14-01. Суд признал соответствующим Конституции пункт 40 переходных положений Закона о государственных накопительных пенсиях, которым на четыре года снижена ставка обязательных взносов во второй пенсионный уровень — с 6% до 5%, с перенаправлением одного процентного пункта на первый пенсионный уровень.
Суд пришел к выводу, что эта норма направлена как на защиту прав человека, так и на обеспечение благополучия всего общества, поскольку она уравновешивает интересы нынешних и будущих получателей пенсий.
Дело было возбуждено по заявлению 21 депутата Сейма. Депутаты считали, что оспариваемая норма нарушает право на социальное обеспечение, а также принцип социально ответственного государства и принцип защиты правового доверия.
Оценивая соответствие нормы Конституции, суд пришел к выводу, что она была принята для достижения социально значимых целей — чтобы компенсировать сокращение доходов государственного бюджета, вызванное изменениями в налогах на рабочую силу. При перераспределении одного процентного пункта со второго пенсионного уровня на первый пенсионный уровень увеличиваются взносы социального страхования в специальный бюджет государственных пенсий, а соответственно — и доходы этого бюджета.
Одновременно суд убедился, что устройство пенсионной системы, порядок расчета пенсии по старости и право на получение пенсии не меняются. Изменения предусматривают только временное перераспределение взносов социального страхования между первым и вторым пенсионными уровнями.
Изменения в налогах на рабочую силу увеличили доходы примерно 95% работающих. При этом почти у половины всех получателей пенсий доходы выросли, поскольку для пенсионеров был удвоен необлагаемый минимум — с 500 до 1000 евро в месяц.
С учетом этого перераспределение одного процентного пункта на четыре года позволит создать дополнительный резерв в специальном бюджете государственных пенсий, из которого финансируются пенсии нынешних получателей пенсий по старости. Одновременно это обеспечивает и социальную защиту будущих получателей пенсий.
Это поможет добиться того, чтобы доходы пенсионного бюджета превышали расходы, а накопленный в специальном бюджете профицит сохранялся. При необходимости его можно будет использовать для выплаты пенсий и в будущем — как минимум до 2050 года. Поэтому оспариваемая норма способствует балансу между интересами нынешних и будущих получателей пенсий.
Суд также убедился, что у людей сохраняется возможность накапливать капитал на обоих пенсионных уровнях, которые формируют пенсию по старости. Кроме того, не было установлено, что оспариваемая норма существенно повлияет на размер будущих пенсий. Следовательно, эта норма направлена и на обеспечение устойчивого развития пенсионной системы.
Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемая норма соответствует принципам социально ответственного государства и правового доверия, а также закрепленному в Конституции праву на социальное обеспечение в старости. Поэтому она соответствует статьям 1 и 109 Конституции.
Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Оно вступает в силу в день публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis.