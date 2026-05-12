Кто из них лжет? У дам из правительства резко отличаются версии воскресной политической драмы
Что на самом деле произошло вечером в воскресенье, когда Латвию потрясла новость о требовании отставки министра обороны Андриса Спрудса? Хотя премьер-министр Эвика Силиня утверждает, что партнеры по коалиции были своевременно предупреждены, у министра культуры Агнесе Лаце («Прогрессивные») — совершенно иная версия событий.
Как уже сообщалось, реагируя на инциденты с российскими дронами в воздушном пространстве Латвии и растущее общественное давление, премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье, 10 мая, решила потребовать отставки министра обороны. Однако сам способ принятия этого решения превратился в неприятную политическую интригу, поскольку версии коалиционных партнеров о событиях воскресенья резко расходятся.
Пока представляющая премьер-министра партия «Новое Единство» утверждает, что заседание было созвано заранее, министр культуры настаивает: о требовании отставки партнеры узнали из социальных сетей практически одновременно со всем обществом.
Согласно опубликованному заявлению «Нового Единства», премьер-министр Силиня в воскресенье в 14:30 созвала коалиционное совещание на 18:30, пригласив на него и министра обороны. Цель встречи — договориться о дальнейших шагах в сфере обороны и выдвижении полковника Райвиса Мелниса на пост министра, поскольку нынешняя ситуация с безопасностью Латвии требует профессионального и опытного руководства.
По версии «Нового Единства», около 18:00 партия «Прогрессивные» сообщила, что не сможет присутствовать на встрече, и попросила перенести ее на 19:30. Примерно в то же время было распространено заявление о решении потребовать отставки министра.
Лаце не скрывает недовольства
Тем временем Агнесе Лаце открыто выражает недовольство тем, как в воскресенье была организована коммуникация. Министр подтверждает, что сообщение о запланированной на 18:30 встрече она получила около 14:30. В тот момент Лаце вместе с семьей находилась в Турайдском музей-заповеднике, где участвовала в открытии двух новых экспозиций, поэтому увидела сообщение позже.
«Я ответила, что в это время к разговору не смогут присоединиться ни министр обороны, ни председатель фракции “Прогрессивных” Андрис Шуваевс, и предложила время на час позже», — объясняет Лаце свою версию событий.
По словам министра культуры, это предложение было отклонено. Вместо обсуждения просто назначили новое время — 18:45.
Когда в назначенное время начался удаленный звонок, Лаце немного опоздала. Однако выяснилось, что никакого разговора на самом деле и не планировалось.
«Фактически уже через две минуты в социальных сетях было опубликовано заявление о решении премьер-министра», — возмущается министр.
«Мы узнали об этом решении практически одновременно со всей Латвией. Этот разговор не задумывался как коллегиальная дискуссия. Это была лишь констатация факта», — резко оценивает ситуацию Лаце, добавляя, что такой способ организации подобных разговоров нельзя назвать нормальным.
Призывают встретиться «лицом к лицу»
Поскольку информация, предоставленная обеими представительницами правительства и их партиями, по поводу хронологии событий и стиля коммуникации диаметрально противоположна, остается неясным, кто именно пытается манипулировать фактами.
Чтобы устранить разногласия, партия «Прогрессивные» официально пригласила премьер-министра Эвику Силиню в среду на открытую беседу лицом к лицу за одним столом в помещениях фракции «Прогрессивных» в Сейме.
Ранее сообщалось, что в воскресенье Силиня заявила: министр обороны утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она решила потребовать его отставки.
«В дальнейшем оборонной сферой должен руководить профессионал. Об этом решении сегодня я проинформировала министра и партнеров по коалиции. Произошедший на этой неделе инцидент с дронами ясно показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание обеспечить безопасное небо над нашей страной», — говорится в заявлении премьер-министра в социальной сети X.