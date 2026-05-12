Премьер Латвии заявила, что услышала голос Бога перед приходом к власти
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня неожиданно рассказала на христианской конференции в Лондоне, что когда-то услышала голос Бога, который предсказал ей пост главы правительства.
«На одном из мероприятий Awakening Europe [христианское движение и серия мероприятий, проходящих в разных странах Европы] во время молитвы в Риге я услышала голос Бога, который сказал мне, что я не должна говорить “нет”, если меня пригласят в правительство», — заявила премьер-министр на конференции.
«Тогда я не понимала, что означает это послание — мне казалось, что, возможно, я буду строить церкви, потому что я помогла создать в Латвии три новые церкви. [...] Но произошло так, что Бог призвал меня присоединиться к политике».
«Я ответила Ему, что, возможно, я неподходящий человек для этой работы. Ты ошибся. Передал послание не тому человеку», — со смехом отметила Силиня.
Премьер-министр добавила, что тогда Бог якобы спросил ее: “Эвика, кем ты хочешь стать?” На что она ответила: «Если тебе кто-то нужен, я здесь. Используй меня!» «И эти слова стали очень решающими», — указала Силиня. «Помню, что мне дали 24 часа, чтобы решить — хочу ли я стать премьер-министром или нет. Это было непростое время. Я сказала Богу: “У меня есть семья. И что я вообще могу дать?” Но в какой-то момент ты понимаешь, что должен преодолеть себя. Что это твое призвание. И ты не можешь отказаться от своего призвания».
Уже сообщалось, что в воскресенье, 10 мая, Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса. В воскресенье вечером Спрудс заявил об уходе с должности, посвятив Силине резкие слова. Силиня считает, что министерством должен руководить профессионал, а решение премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгалии, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли.