Премьер Латвии заявила, что услышала голос Бога перед приходом к власти

Премьер-министр добавила, что тогда Бог якобы спросил ее: “Эвика, кем ты хочешь стать?” На что она ответила: «Если тебе кто-то нужен, я здесь. Используй меня!» «И эти слова стали очень решающими», — указала Силиня. «Помню, что мне дали 24 часа, чтобы решить — хочу ли я стать премьер-министром или нет. Это было непростое время. Я сказала Богу: “У меня есть семья. И что я вообще могу дать?” Но в какой-то момент ты понимаешь, что должен преодолеть себя. Что это твое призвание. И ты не можешь отказаться от своего призвания».