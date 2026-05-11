Карты лояльности: какую ошибку покупатели совершают, думая, что экономят
Карты лояльности обещают покупателям скидки, бонусы и персональные предложения, но именно из-за них люди часто тратят больше, чем планировали. Главная ошибка — считать любую цену «по карточке» реальной экономией.
В Латвии покупатели активно используют карты и приложения разных торговых сетей. При этом часть программ лояльности работает не только в Латвии, но и в других странах Балтии: например, цифровые решения Lidl, Rimi и Maxima в ряде случаев можно использовать также в Эстонии и Литве. Это удобно для покупателей, но не отменяет главного правила: наличие скидки еще не означает, что товар действительно стоит покупать.
Главная ловушка — ощущение срочности. Покупатель видит желтый или красный ценник, надпись «только с картой», «специальное предложение» или «-40%» и воспринимает это как сигнал: надо брать сейчас. Но если товар не был нужен, если дома уже есть запас или если большая упаковка испортится до того, как ее успеют использовать, экономии фактически нет.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) в Латвии отдельно обращал внимание на проблему скидок и ценовых акций. В 2025 году после проверки популярных латвийских интернет-магазинов PTAC сообщал, что большинство проверенных скидочных предложений были вводящими в заблуждение, а продавцы в ряде случаев манипулировали ценами, чтобы показать более крупную скидку. Особенно много проблем было выявлено в аптечном секторе.
Похожая проблема касается и долгих «акций». В 2026 году PTAC указывал, что покупатели могут видеть скидку «-50%», которая на самом деле действует уже месяцами. Такая подача создает ложное ощущение срочности, хотя цена может давно быть фактически обычной. В таких случаях потребителю советуют проверять, действительно ли цена снижена по сравнению с реальной прежней ценой, а не была искусственно завышена перед акцией.
С картами лояльности работает тот же психологический механизм. Человек видит не просто цену, а «выигрыш»: без карты дороже, с картой дешевле. Но сравнение часто происходит внутри одной и той же витрины. Покупатель думает: «Я сэкономил 1 евро», хотя в соседней сети этот же товар без всякой карты может стоить столько же или дешевле.
Еще одна распространенная ошибка — покупать больше ради бонусов. Например, человек добирает корзину до нужной суммы, чтобы получить купон, накопить баллы или открыть персональное предложение. Но если ради условной скидки в несколько евро он покупает ненужные товары на 10-15 евро, это не экономия, а лишний расход.
Особенно осторожно стоит относиться к персональным предложениям в приложениях. Они часто выглядят полезно: магазин предлагает скидку на те товары, которые человек действительно покупает. Но такая персонализация может закреплять привычку покупать одно и то же в одной сети, не сравнивая цены и не замечая более выгодных альтернатив.
PTAC в марте 2026 года призвал жителей пользоваться инструментами сравнения цен на продукты, отметив, что такие сервисы помогают легче сравнивать цены у разных торговцев, планировать покупки и экономить деньги на фоне роста цен на продукты.
Правильный подход к картам лояльности — воспринимать их не как гарантию выгоды, а как один из инструментов. Карта действительно может помочь сэкономить, если товар был нужен, цена за единицу товара выгодная, срок годности подходит, а покупатель не берет лишнего только из-за акции.
Перед покупкой стоит задать себе три простых вопроса: нужен ли мне этот товар сейчас, дешевле ли он по сравнению с другими магазинами, и не покупаю ли я его только потому, что на ценнике написано «скидка»?