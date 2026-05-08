Опасное соседство: каждый третий грызун в Латвии заражен лептоспирозом
Научный институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды Bior представил тревожные данные мониторинга популяций грызунов в Латвии. Исследования показали, что крысы и мыши являются переносчиками целого букета опасных зоболеваний, которыми может заразиться и человек.
Согласно результатам проверок Bior, эпидемиологическая ситуация среди грызунов выглядит следующим образом: каждый третий обследованный грызун инфицирован лептоспирозом, а каждая шестая крыса переносит вирусы группы хантавирусов, в отдельных случаях выявлены антитела к токсоплазмозу и наличие опасного для человека карликового цепня, пишет LSM.lv.
Недавние новости о вспышке хантавируса на нидерландском круизном лайнере в океане вызвали беспокойство в Европе. Однако директор института Bior Ольга Валциня поспешила успокоить латвийцев: в нашей стране доминирует другой тип вируса.
«В Латвии чаще всего встречается европейский тип хантавируса — Добрава-Белград. Он существенно отличается от "андийского" типа, найденного на лайнере», — пояснила Валциня.
В чем разница?
Смертность и симптомы: Европейский тип обычно поражает почки, протекает легче и имеет гораздо более низкий уровень смертности. Андийский тип поражает легкие и вызывает тяжелую дыхательную недостаточность.
Передача: На данный момент не доказано, что европейский хантавирус может передаваться от человека к человеку, в то время как «заморский» тип на такое способен.
Как происходит заражение?
Высокая инфицированность грызунов объясняет резкий скачок заболеваемости лептоспирозом среди жителей Латвии, зафиксированный ранее.
Инфекция попадает в окружающую среду с мочой грызунов. Риск заражения велик при контакте с загрязненной водой, употреблении продуктов, которые хранились в подвалах или сараях (например, картофель), если на них остались следы жизнедеятельности крыс, использовании консервных банок из погребов, если их предварительно не вымыли.
Как себя обезопасить?
Специалисты подчеркивают, что главная защита — это гигиена.
- Мойте руки как можно чаще, особенно после работы в саду, погребе или контакта с продуктами из хранилищ.
- Тщательно мойте овощи и банки с домашними заготовками перед открытием.
- Защищайте продукты в местах хранения от доступа грызунов.
- Берегите домашних животных: они также могут заразиться лептоспирозом от грызунов и принести болезнь в дом.