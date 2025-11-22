Лептоспироз в Риге: заболеваемость выросла в 10 раз, центр города заполонили крысы, а люди стали реже мыть руки

По словам эпидемиолога Сигиты Гейды, один из факторов распространения инфекции заключается в том, что люди стали реже мыть руки. «У большинства пациентов так или иначе был контакт с грызунами. Кто-то видел их напрямую, другие не отрицают их присутствия. Например, замечали следы на участке или повреждённые фрукты и овощи. Объяснение может быть таким: этим летом у нас была холодная и дождливая погода. Это благоприятные условия, в которых бактерии лептоспироза могут долго сохраняться во внешней среде», — пояснила она.