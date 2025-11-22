Лептоспироз в Риге: заболеваемость выросла в 10 раз, центр города заполонили крысы, а люди стали реже мыть руки
Очень опасное инфекционное заболевание — лептоспироз, которое переносят крысы и мыши, — в Латвии в этом году уже диагностировано почти у полусотни человек, трое заболевших умерли. По сравнению с предыдущими годами, этой осенью заболеваемость увеличилась в 10 раз, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Крысы распространились также в центре Риги, где они особенно активно размножаются вдоль Городского канала.
В Риге размножились крысы
Среди 49 зарегистрированных случаев лептоспироза треть приходится на Ригу, ещё 14 случаев — на Цесисский и Сигулдский края. Несколько случаев выявлено в Саласпилсском и Огрском краях, и по одному–двум в других самоуправлениях, сообщает LSM.lv.
В Латвии зарегистрировано три летальных случая из-за лептоспироза. Симптомы заболевания похожи на грипп, особенно характерны мышечные боли в ногах и покраснение глаз. Состояние может резко ухудшаться.
В SPKC также сообщили, что в Латвии увеличилась распространённость другой опасной болезни, переносимой грызунами, — туляремии. В этом и прошлом году зарегистрировано 13 больных. Следует отметить, что с 2020 по 2023 год эта болезнь не фиксировалась. Симптомы обеих болезней схожи, но при туляремии могут образовываться язвы и увеличиваться лимфоузлы.
Люди стали реже мыть руки
По словам эпидемиолога Сигиты Гейды, один из факторов распространения инфекции заключается в том, что люди стали реже мыть руки. «У большинства пациентов так или иначе был контакт с грызунами. Кто-то видел их напрямую, другие не отрицают их присутствия. Например, замечали следы на участке или повреждённые фрукты и овощи. Объяснение может быть таким: этим летом у нас была холодная и дождливая погода. Это благоприятные условия, в которых бактерии лептоспироза могут долго сохраняться во внешней среде», — пояснила она.
Крысы активно размножаются вдоль Рижского канала
Крысы особенно активно размножились в центре Риги — вдоль канала от Центрального рынка до Кронвалдского парка.
Компания Rīgas meži пояснила, что крысиная отрава не подорожала, но её пришлось использовать значительно больше. В прошлом году на её использование в парках и садах города ушло около 1600 евро, а в этом — почти 3000 евро. Хотя суммы небольшие, они показывают, что крыс стало больше. Жители также сообщают о росте их численности. Чтобы снизить численность крыс, жителей просят не кормить птиц, поскольку к кормушкам приходят грызуны.
В парках стали чаще собирать мусор и под крупные урны установили специальные решётки, чтобы крысы не могли проникать внутрь и кормиться там. «Со своей стороны, обслуживая зелёную инфраструктуру, мы сделали всё для уменьшения численности крыс, но на практике это не отражается. Мы не исследовательская организация. Мы лишь констатируем факт. На наш взгляд, проблему нужно решать комплексно, и это возможно. У Rīgas nami, у Центрального рынка есть свои методы, но общего городского решения нет», — отметила представительница Rīgas meži Иева Гейстере.
Муниципалитет дал общий комментарий, заявив, что осенью и зимой крысы становятся заметнее, потому что на улице уменьшается количество доступной пищи. Самоуправление крыс не уничтожает — за это отвечает каждый владелец или управляющий конкретной территории. «Во всех муниципальных объектах Риги отраву используют регулярно, согласно закону, каждый управляющий обязан проводить дератизацию несколько раз в год. Муниципалитет делает это последовательно», — сообщил представитель самоуправления Мартиньш Вилемсонс.
Также в самоуправлении заявили, что, несмотря на периодические сообщения, нельзя однозначно утверждать о резком росте численности крыс.
Учёные просят жителей приносить грызунов
Впервые мониторинг заболеваний грызунов проводит научный институт Bior, который хочет определить распространённость лептоспироза, туляремии и хантавирусов среди диких грызунов. Результаты исследования помогут выявлять пути распространения инфекций и риски для здоровья людей и животных.
Поэтому институт просит жителей и компании передать учёным 250 грызунов до начала следующего года. «Мы не ожидаем живых животных. В идеале — они должны быть пойманы в ловушку и уже мёртвы. Если найден мёртвый грызун, которого могло убить заболевание — мы тоже его примем. Но нужно учитывать, что при вскрытии не всегда можно отличить действие яда от болезни. После анализа мы сможем информировать самоуправления и при необходимости подготовить дополнительные материалы для населения», — пояснила директор института Ольга Валциня.
Пока активность населения низкая: за неделю учёным передали менее 50 грызунов.