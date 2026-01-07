Все больше жителей Латвии признают, что им нравится копаться в мусоре. Зачем они это делают?

Авторы опроса также указывают, что депозитная система является частью более широкой системы сортировки отходов, цель которой — способствовать повторному использованию упаковки, обеспечивая возможность ее повторного наполнения или использования при производстве новой упаковки. Именно упаковка, включенная в депозитную систему, ранее чаще всего оказывалась в окружающей среде, поскольку напитки люди нередко потребляют вне дома. Ответственное отношение к окружающей среде означает не только сдачу тары от напитков, но и правильную сортировку другой упаковки — бумаги, пластика, стекла, биоотходов и опасных отходов — в соответствующие контейнеры.