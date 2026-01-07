Все больше жителей Латвии признают, что им нравится копаться в мусоре. Зачем они это делают?
Согласно данным последнего исследования общественного мнения, 70 процентов жителей признают, что депозитная система повысила их интерес к более ответственному отношению к окружающей среде, в то время как 62 процента указывают, что она побудила семью в целом более ответственно сортировать отходы.
Авторы опроса отмечают, что наблюдается устойчивая положительная тенденция, подтверждающая долгосрочное влияние депозитной системы на поведение общества и повседневные привычки в вопросах экологии.
Исследование подтверждает, что влияние депозитной системы все чаще выходит за рамки индивидуальных действий и становится более широкой социальной нормой. 66 процентов опрошенных охотно призывают и других пользоваться депозитной системой, поощряя членов семьи, друзей и коллег действовать более ответственно.
Авторы опроса также указывают, что депозитная система является частью более широкой системы сортировки отходов, цель которой — способствовать повторному использованию упаковки, обеспечивая возможность ее повторного наполнения или использования при производстве новой упаковки. Именно упаковка, включенная в депозитную систему, ранее чаще всего оказывалась в окружающей среде, поскольку напитки люди нередко потребляют вне дома. Ответственное отношение к окружающей среде означает не только сдачу тары от напитков, но и правильную сортировку другой упаковки — бумаги, пластика, стекла, биоотходов и опасных отходов — в соответствующие контейнеры.
