С нового года плата за стеклянную тару в депозитной системе увеличивается. Ждать ли повышения цен в магазинах?

DIO ранее объяснил, что повышение платы за участие планируется для всех групп стеклянной и цветной пластиковой упаковки, что в основном вызвано тем, что в 2025 году были установлены более низкие платы за участие, что позволило использовать накопленную прибыль предыдущих периодов для этих групп упаковки. Рост платы за участие за одноразовую стеклянную упаковку также связан с падением цен на перерабатываемое стекло на рынке.