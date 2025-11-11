В Латвии
Сегодня 13:19
ВИДЕО: и что там в мусорнике шевелится? У популярного кафе в центре Риги замечена крупная крыса
Один очевидец снял на видео большую крысу возле популярного у рижан и гостей города кафе Cadets de Gascogne.
Как видно на записи, примерно на 10-й секунде из переполненного мусорного бака выбегает крыса. Грызун, не обращая внимания на прохожих, молниеносно пересекает брусчатку и скрывается прямо под деревянными досками террасы кафе.
Ранее сообщалось, что с начала года в Латвии зарегистрировано 35 случаев лептоспироза, целых три — с летальным исходом. Центр профилактики предупреждает: инфекция передается от животных и особенно опасна в холодное время года. По данным SPKC, переносчиками лептоспироза являются различные животные, особенно грызуны.