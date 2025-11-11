ВИДЕО: и что там в мусорнике шевелится? У популярного кафе в центре Риги замечена крупная крыса

Ранее сообщалось, что с начала года в Латвии зарегистрировано 35 случаев лептоспироза, целых три — с летальным исходом. Центр профилактики предупреждает: инфекция передается от животных и особенно опасна в холодное время года. По данным SPKC, переносчиками лептоспироза являются различные животные, особенно грызуны.