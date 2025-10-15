В Латвии началась вспышка "крысиной болезни". Врач выступил с обращением к населению

Лептоспироз — это инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных, главным образом от грызунов. В Латвии в этом году зарегистрировано 25 случаев заболевания — в шесть раз больше, чем в среднем за последние десять лет, когда ежегодно фиксировалось около четырех случаев.