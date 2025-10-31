Уже 3 смерти! Скрытая угроза поджидает жителей Латвии в садах и не только
С начала года в Латвии зарегистрировано 35 случаев лептоспироза, целых три — с летальным исходом. Центр профилактики предупреждает: инфекция передается от животных и особенно опасна в холодное время года.
Как сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), с начала года в Латвии зарегистрировано 35 случаев лептоспироза, включая три случая с летальным исходом. В каждом случае заражения были индивидуальные обстоятельства и риски, при которых человек мог инфицироваться.
По данным SPKC, переносчиками лептоспироза являются различные животные, особенно грызуны, но также сельскохозяйственные животные, собаки и кошки. Люди чаще всего заражаются, вступая в контакт с водой, влажной почвой или предметами, загрязнёнными мочой инфицированных животных.
Большинство пациентов сообщили о контакте с грызунами или с средой, загрязнённой их выделениями, например, при работе в саду.
Лептоспироз — это зооноз, то есть инфекционное заболевание, передающееся от животных к человеку. Его возбудителем являются бактерии рода Leptospira, которые могут сохраняться во внешней среде неделями или даже месяцами, особенно во влажной и прохладной обстановке, но они чувствительны к высушиванию и высокой температуре. Заражённые животные выделяют бактерии с мочой. К инфекции восприимчивы все теплокровные животные, что способствует широкому распространению возбудителя в природе.
SPKC поясняет, что в организм человека лептоспиры проникают через слизистые оболочки глаз, носа и рта, а также через мелкие повреждения кожи, при контакте с загрязнённой животными водой, почвой, предметами и другими поверхностями. Заразиться можно также при уборке мест обитания грызунов, уходе за домашними животными или работе с сельскохозяйственными животными, особенно при наличии повреждений кожи. Реже заражение происходит при купании или хождении по загрязнённой воде.
Симптомы обычно проявляются через 2–20 дней после заражения. Наиболее частые признаки — повышенная температура, озноб, головная и мышечная боль, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и общая слабость. В тяжёлых случаях возможны менингит, кровоизлияния, желтуха, поражения почек и печени, гемолитическая анемия или нарушения сознания.
Риск заражения лептоспирозом увеличивается в холодное время года, когда грызуны мигрируют в жилища людей и хозяйственные помещения.
Чтобы снизить риск инфицирования, специалисты SPKC рекомендуют использовать перчатки, сапоги и защитную одежду при работе в саду, на поле или при уходе за животными.