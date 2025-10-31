Уже 3 смерти! Скрытая угроза поджидает жителей Латвии в садах и не только

Лептоспироз — это зооноз, то есть инфекционное заболевание, передающееся от животных к человеку. Его возбудителем являются бактерии рода Leptospira, которые могут сохраняться во внешней среде неделями или даже месяцами, особенно во влажной и прохладной обстановке, но они чувствительны к высушиванию и высокой температуре. Заражённые животные выделяют бактерии с мочой. К инфекции восприимчивы все теплокровные животные, что способствует широкому распространению возбудителя в природе.