Риск заражения лептоспирозом увеличивается в холодное время года, когда в жилища человека и сельскохозяйственные помещения проникают различные грызуны.
В Даугавпилсе подтвержден случай заболевания "крысиным" вирусом. Каковы симптомы и как защитить себя?

Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что в Латвии было зарегистрировано уже 25 случаев лептоспироза — это в шесть раз больше, чем в предыдущие годы. В конце октября один случай заболевания подтвержден и в Даугавпилсе.

Случаи лептоспироза зафиксированы в нескольких административных регионах: в Риге, Рижском районе, Видземе, Земгале и в Даугавпилсе. Большинство заболевших сообщали о возможном контакте с грызунами или с окружающей средой, загрязнённой их выделениями (например, при работе в саду или на приусадебном участке).

Симптомы заболевания

Признаки болезни обычно проявляются через 2–20 дней после заражения. Чаще всего наблюдаются гриппоподобные симптомы: повышенная температура, озноб, головная боль, боль в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и слабость. В тяжёлых случаях возможны осложнения — менингит, кровоизлияния, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия или нарушения сознания.

Как происходит заражение?

Человек может заразиться:

  • при контакте с влажной почвой, растениями или другими предметами, загрязнёнными мочой инфицированных животных;
  • при уборке или содержании мест, где обитают грызуны;
  • при уходе за домашними животными или сельскохозяйственными животными, особенно если на коже есть мелкие повреждения;
  • реже — при купании или хождении по загрязнённой воде.

Риск заражения лептоспирозом повышается в холодное время года, когда грызуны мигрируют в дома и хозяйственные помещения.

Как защитить себя?

Специалисты SPKC рекомендуют соблюдать следующие меры профилактики:

  • использовать перчатки, сапоги и защитную одежду при работе в саду, на поле или при уходе за животными;
  • после контакта с животными или влажной почвой тщательно мыть руки с мылом и водой;
  • содержать в порядке двор, хозяйственные помещения и подвалы, не допускать доступа грызунов к пище и корму животных;
  • регулярно проводить дератизацию (контроль численности грызунов) в доме и на прилегающей территории;
  • избегать прямого контакта с мочой животных;
  • не употреблять пищу без термической обработки, если есть подозрение, что она загрязнена грызунами;
  • не пить некипячёную воду из природных водоёмов;
  • соблюдать осторожность при зимнем купании, особенно если на коже есть раны или ссадины.

Что делать, если появились симптомы?

Если появляются признаки, характерные для лептоспироза, и был контакт с потенциально загрязнённой средой или животными, необходимо немедленно обратиться к врачу.

