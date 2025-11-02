В Даугавпилсе подтвержден случай заболевания "крысиным" вирусом. Каковы симптомы и как защитить себя?

Случаи лептоспироза зафиксированы в нескольких административных регионах: в Риге, Рижском районе, Видземе, Земгале и в Даугавпилсе. Большинство заболевших сообщали о возможном контакте с грызунами или с окружающей средой, загрязнённой их выделениями (например, при работе в саду или на приусадебном участке).