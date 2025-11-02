В Даугавпилсе подтвержден случай заболевания "крысиным" вирусом. Каковы симптомы и как защитить себя?
Центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что в Латвии было зарегистрировано уже 25 случаев лептоспироза — это в шесть раз больше, чем в предыдущие годы. В конце октября один случай заболевания подтвержден и в Даугавпилсе.
Случаи лептоспироза зафиксированы в нескольких административных регионах: в Риге, Рижском районе, Видземе, Земгале и в Даугавпилсе. Большинство заболевших сообщали о возможном контакте с грызунами или с окружающей средой, загрязнённой их выделениями (например, при работе в саду или на приусадебном участке).
Симптомы заболевания
Признаки болезни обычно проявляются через 2–20 дней после заражения. Чаще всего наблюдаются гриппоподобные симптомы: повышенная температура, озноб, головная боль, боль в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и слабость. В тяжёлых случаях возможны осложнения — менингит, кровоизлияния, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия или нарушения сознания.
Как происходит заражение?
Человек может заразиться:
- при контакте с влажной почвой, растениями или другими предметами, загрязнёнными мочой инфицированных животных;
- при уборке или содержании мест, где обитают грызуны;
- при уходе за домашними животными или сельскохозяйственными животными, особенно если на коже есть мелкие повреждения;
- реже — при купании или хождении по загрязнённой воде.
Риск заражения лептоспирозом повышается в холодное время года, когда грызуны мигрируют в дома и хозяйственные помещения.
Как защитить себя?
Специалисты SPKC рекомендуют соблюдать следующие меры профилактики:
- использовать перчатки, сапоги и защитную одежду при работе в саду, на поле или при уходе за животными;
- после контакта с животными или влажной почвой тщательно мыть руки с мылом и водой;
- содержать в порядке двор, хозяйственные помещения и подвалы, не допускать доступа грызунов к пище и корму животных;
- регулярно проводить дератизацию (контроль численности грызунов) в доме и на прилегающей территории;
- избегать прямого контакта с мочой животных;
- не употреблять пищу без термической обработки, если есть подозрение, что она загрязнена грызунами;
- не пить некипячёную воду из природных водоёмов;
- соблюдать осторожность при зимнем купании, особенно если на коже есть раны или ссадины.
Что делать, если появились симптомы?
Если появляются признаки, характерные для лептоспироза, и был контакт с потенциально загрязнённой средой или животными, необходимо немедленно обратиться к врачу.