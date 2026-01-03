Латвийцы осторожнее смотрят в будущее - их финансовый оптимизм снижается
38% жителей Латвии ожидают улучшения своего финансового положения в 2026 году, однако общий оптимизм снижается, а растущая доля респондентов предпочитает осторожность и не ждет существенных перемен.
Более трети, или 38%, жителей Латвии надеются на улучшение своего финансового положения в 2026 году, тогда как 14% респондентов прогнозируют его ухудшение в новом году, свидетельствуют данные опроса, проведенного Luminor Bank.
Как сообщила представитель банка Зелма Струпка, в целом доля оптимистов снижается, тогда как ожидания сохранения ситуации на прежнем уровне растут. Это может указывать на то, что жители стали более осторожными в своих финансовых планах и внимательнее оценивают экономическое развитие в 2026 году.
Хотя 38% жителей ожидают, что 2026 год будет финансово лучше прошедшего, общая картина показывает умеренный оптимизм. По сравнению с 2024 годом, когда уровень оптимизма достигал 43%, в 2025 году он снизился. При этом почти каждый четвертый житель, или 26%, не ожидает существенных улучшений своего финансового положения в 2026 году.
Женщины чаще прогнозируют финансовое улучшение, тогда как мужчины чаще проявляют осторожность и не ожидают значительных изменений в своем финансовом положении. Более оптимистично на 2026 год смотрят молодые люди в возрасте от 18 до 39 лет, в то время как улучшения финансовой ситуации в основном не ожидают жители более старшего возраста — от 50 до 74 лет.
Пятая часть жителей не может спрогнозировать, как изменится их финансовое положение в 2026 году. Этот показатель вырос по сравнению с 2024 годом, когда такой ответ дали 17% опрошенных. В то же время опрос показывает, что 14% жителей ожидают ухудшения своего финансового положения в 2026 году. Для сравнения: в 2024 году такие ожидания высказывали 16% респондентов, а в 2025 году их доля немного сократилась.
Если смотреть на соседние страны, то более оптимистично 2026 год оценивают жители Эстонии — 42% считают, что новый год будет финансово лучше предыдущего. В Литве, как и в Латвии, 38% жителей ожидают улучшения финансового положения в 2026 году. При этом уровень неопределенности в соседних странах ниже: в Литве не могут дать прогноз 18%, а в Эстонии — 17% жителей.
Опрос Luminor Bank был проведен в ноябре 2025 года совместно с исследовательским агентством Norstat. В Латвии были опрошены 1004 респондента в возрасте от 18 до 74 лет.