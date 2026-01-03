Латвийцы осторожнее смотрят в будущее - их финансовый оптимизм снижается

Пятая часть жителей не может спрогнозировать, как изменится их финансовое положение в 2026 году. Этот показатель вырос по сравнению с 2024 годом, когда такой ответ дали 17% опрошенных. В то же время опрос показывает, что 14% жителей ожидают ухудшения своего финансового положения в 2026 году. Для сравнения: в 2024 году такие ожидания высказывали 16% респондентов, а в 2025 году их доля немного сократилась.