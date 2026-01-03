В латвийском банке объяснили, что на самом деле мешает стране развиваться быстрее

«В настоящее время проблема заключается в том, что нередко создаются ограничения для предотвращения рисков, возникающих из за небольшой части недобросовестных компаний, в результате чего усложняется работа для большинства добросовестных предпринимателей. Фокус должен быть направлен на среду, в которой 95% компаний могут работать продуктивно, а не на ограничения из за недобросовестных 5%», - отметила Тетере.