В латвийском банке объяснили, что на самом деле мешает стране развиваться быстрее
Год обещает быть успешным для экономики, однако неопределенность политической среды и распространение популистских идей могут повлиять как на настроения инвесторов, так и клиентов, заявила руководитель SEB banka Иева Тетере.
По ее словам, при сохранении стабильного правительства и прогнозируемой экономической среды можно ожидать, что отложенные инвестиции будут реализованы, способствуя росту как кредитования, так и экономики в целом. Экономические прогнозы показывают, что рост ВВП Латвии будет умеренным, но относительно более быстрым, чем в Европе, что означает наличие возможностей для развития.
В качестве важного условия развития банкир назвала сокращение бюрократии.
«Для стимулирования роста важно не допускать, чтобы к уже обширному регулированию банковского сектора со стороны Европейский союз добавлялась дополнительная национальная нагрузка в виде специфических правил и ограничений», - указала руководитель SEB banka, пояснив, что, например, чрезмерные требования к работе филиалов в регионах, регулирование комиссий по кредитам или установление обязательного количества банкоматов могут существенно снизить конкурентоспособность и доступность.
Сбалансированное регулирование необходимо не только финансовой отрасли, но и всем секторам экономики, и оно не должно тормозить развитие. Регулирование должно обеспечивать гибкость, чтобы компании могли реагировать на потребности клиентов и возможности экономического роста.
«В настоящее время проблема заключается в том, что нередко создаются ограничения для предотвращения рисков, возникающих из за небольшой части недобросовестных компаний, в результате чего усложняется работа для большинства добросовестных предпринимателей. Фокус должен быть направлен на среду, в которой 95% компаний могут работать продуктивно, а не на ограничения из за недобросовестных 5%», - отметила Тетере.
