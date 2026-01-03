"Оставить две, остальные убрать": Экис предлагает подойти рационально к демонтажу рельсов на восточной границе

Экис подчеркнул, что его позиция основана на анализе цифр и фактов. Наибольшие вопросы, по его мнению, вызывает линия, проходящая через Резекне в направлении Пскова с базой в Острове. «Самая абсурдная линия — та, что идет через Резекне в сторону Пскова. Мы используем ее меньше всего, там не ходят грузы», — заявил режиссер. По его словам, эта ветка фактически утратила свое значение и сегодня не выполняет никакой экономической функции. Экис добавил, что когда-то эта линия использовалась для передвижения российской аристократии из Санкт-Петербурга в Варшаву, однако в современных условиях она превратилась в бесполезный рудимент.