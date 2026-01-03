"Оставить две, остальные убрать": Экис предлагает подойти рационально к демонтажу рельсов на восточной границе
Режиссер Андрей Экис предлагает демонтировать лишь часть железных дорог на границе с Россией.
Режиссер Андрей Экис предложил демонтировать часть железнодорожных линий на восточной границе Латвии, заявив, что по крайней мере две из четырех веток утратили стратегический и экономический смысл и несут дополнительные риски безопасности.

Латвию с Россией и Беларусью в настоящее время связывают четыре железнодорожные линии. Однако не все из них, по мнению общественных деятелей, имеют практическую или стратегическую ценность. Режиссер и продюсер Андрей Экис в эфире дискуссионной программы "Preses klubs" на TV24 заявил, что часть этих путей следует демонтировать, исходя из соображений безопасности и рациональности.

Комментируя идею демонтажа железнодорожной инфраструктуры у восточной границы Латвии, Экис отметил, что подошел бы к вопросу «хладнокровно и рационально». По его словам, из четырех линий он оставил бы лишь две, а остальные — закрыл или полностью ликвидировал.

Экис подчеркнул, что его позиция основана на анализе цифр и фактов. Наибольшие вопросы, по его мнению, вызывает линия, проходящая через Резекне в направлении Пскова с базой в Острове. «Самая абсурдная линия — та, что идет через Резекне в сторону Пскова. Мы используем ее меньше всего, там не ходят грузы», — заявил режиссер. По его словам, эта ветка фактически утратила свое значение и сегодня не выполняет никакой экономической функции. Экис добавил, что когда-то эта линия использовалась для передвижения российской аристократии из Санкт-Петербурга в Варшаву, однако в современных условиях она превратилась в бесполезный рудимент.

Он отметил, что даже после консультаций с искусственным интеллектом пришел к выводу: линию можно демонтировать хоть завтра.

Самой загруженной остается железнодорожная линия из Резекне в Себеж. По ней до сих пор идут грузоперевозки: около 30% составляют внутренние грузы, примерно треть — российские, остальное — транзит из Казахстана, Узбекистана и других стран в латвийские порты. Несмотря на это, транзит сегодня формирует лишь около 1% ВВП Латвии. Эту линию Экис предлагает временно сохранить, но с жесткими мерами безопасности. В частности, он заявил, что путь следовало бы заминировать таким образом, чтобы в случае необходимости движение по нему было невозможно.

Линию, идущую из Даугавпилса в сторону Зилупе, режиссер также предложил закрыть, оставив при этом сообщение с Беларусью. Отдельно Андрей Экис акцентировал внимание на коррупционных рисках, связанных с транзитом. «Крупнейшим экспортным товаром России всегда была коррупция. Как только появляются порты и транзит, сразу начинаются попытки подкупа, чтобы пропускать грузы», — заявил он, назвав коррупцию второй по величине угрозой для Латвии после вопросов безопасности.

В то же время Экис выразил надежду, что отказ Латвии от закупок российской нефти и газа приведет к снижению коррупционного давления в этой сфере.

