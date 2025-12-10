Крысы атакуют Ригу, неся опасные болезни! Жители требуют действий от самоуправления
В Латвии растет тревога из-за нашествия крыс: Инспекция здравоохранения получила 23 жалобы, а жители Риги требуют централизованной борьбы с грызунами, опасными переносчиками лептоспироза и других инфекций.
В этом году Инспекция здравоохранения Латвии получила 23 жалобы от жителей на крыс. В отличие от предыдущих лет, люди начали больше беспокоиться о грызунах, включая случаи их появления на заброшенных территориях и в зданиях, сообщает "360TV Ziņas". Эксперты связывают рост тревоги с увеличением заболеваемости лептоспирозом — инфекцией, переносимой грызунами. При обнаружении крыс или мышей в первую очередь необходимо обращаться к управляющей компании здания. Если меры по дератизации не предпринимаются, можно жаловаться в Инспекцию здравоохранения.
Тем временем на портале Manabalss.lv запущена инициатива по сбору подписей за борьбу с распространением крыс в Риге. Инициатор, Татьяна Боднаре-Юдина, отмечает, что жители столицы, особенно центра города, уже как минимум два года сталкиваются с массовым размножением крыс и мышей.
По словам Боднаре-Юдиной, эпидемиологическая опасность особенно возрастает в холодное время года, когда грызуны перебираются в помещения, заражая продукты питания лептоспирозом. Инициатор призывает Рижский муниципалитет организовать централизованные и координированные меры по дератизации всей территории города, включая очистку территории и профилактику новых нашествий. Подобно дезинфекции водопровода для борьбы с бактериями легионеллы, борьба с лептоспирозом и другими болезнями, переносимыми грызунами, должна стать приоритетом для защиты здоровья жителей.
Лептоспироз — это зоонозная инфекция, передающаяся от животных к человеку. Возбудитель — бактерии Leptospira, которые могут сохраняться в окружающей среде неделями и даже месяцами, особенно во влажной и прохладной среде. Бактерии выделяются заражёнными животными с мочой. Все теплокровные животные могут быть носителями, что обеспечивает широкое распространение инфекции в природе.
Инкубационный период лептоспироза обычно составляет 7–10 дней, но может варьироваться от 2 до 30 дней. Наиболее часто наблюдаются симптомы, похожие на грипп: высокая температура, озноб, головные и мышечные боли, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и слабость. В тяжёлых случаях возможны менингит, кровоизлияния, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия и нарушения сознания.
При появлении указанных симптомов после контакта с животными или потенциально заражённой средой необходимо немедленно обратиться к семейному врачу и сообщить о возможном риске — своевременное лечение помогает предотвратить осложнения.