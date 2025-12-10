Крысы атакуют Ригу, неся опасные болезни! Жители требуют действий от самоуправления

В этом году Инспекция здравоохранения Латвии получила 23 жалобы от жителей на крыс. В отличие от предыдущих лет, люди начали больше беспокоиться о грызунах, включая случаи их появления на заброшенных территориях и в зданиях, сообщает "360TV Ziņas". Эксперты связывают рост тревоги с увеличением заболеваемости лептоспирозом — инфекцией, переносимой грызунами. При обнаружении крыс или мышей в первую очередь необходимо обращаться к управляющей компании здания. Если меры по дератизации не предпринимаются, можно жаловаться в Инспекцию здравоохранения.