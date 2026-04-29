"Правительство продолжает молчать": в Латвии под угрозой оказались работы на дорогах и мостах
Последствия агрессии России против Украины и военных действий на Ближнем Востоке вызвали в отрасли дорожного строительства беспрецедентный рост строительных расходов и цен на стройматериалы. Сейчас приходится признать, что строительный сезон 2026 года в сфере дорог и мостов, а также выполнение запланированных работ находятся под угрозой, рассуждает Андрис Берзиньш, председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs.
Анализ, проведенный обществом Latvijas ceļu būvētājs (LCB), показывает, что в договорах, заключенных с государственным Latvijas Valsts ceļi (LVC) на строительный сезон 2026 года, предусмотрены такие расценки на сырье и работы, которые из-за роста цен на исходные материалы выполнить невозможно. Например, цена битума в среднем выросла на 42%, цена топлива — примерно на 25–30%. Цена природного газа по сравнению с 2025 годом увеличилась примерно на 40%.
LCB, понимая, что без участия государства и самоуправлений как заказчиков в смягчении последствий стремительного роста цен программа строительного сезона 2026 года может остаться нереализованной, уже в начале марта обратилось в LVC, а 13 марта направило первое письмо министру сообщения, LVC и Латвийскому союзу самоуправлений с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию в правительстве. После двух недель безрезультатного ожидания 30 марта LCB направило еще одно письмо — на этот раз также премьер-министру и трем министрам. Ответы не были получены ни на первое, ни на второе письмо. Видя, что рынок сырья не стабилизируется, а продолжает колебаться с еще большей амплитудой, 20 апреля мы вновь обратились к премьер-министру, министрам Атису Швинке, Виктору Валайнсу и Арвилу Ашераденсу, но ответов по-прежнему нет.
Итог таков: с начала войны на Ближнем Востоке — с 29 февраля по сегодняшний день, 29 апреля, — прошли два месяца, полные неопределенности, надежд и разочарования. Это было время, за которое можно было подготовить и рассмотреть в Кабинете министров любой вопрос. Однако это время было впустую потеряно, и и без того короткий латвийский сезон дорожного строительства сейчас стал еще на два месяца короче. Правительство продолжает молчать, ясности по-прежнему нет, говорит Берзиньш.
Если для правительства 3650 работников предприятий дорожного строительства и несколько сотен километров дорог, ремонтируемых каждый сезон, не являются аргументом, тогда было бы логично собрать все силы и публично это признать. Так по крайней мере закончилась бы неопределенность. Однако LCB по-прежнему считает, что проблемы, какими бы тяжелыми и неприятными они ни были, нужно решать, а не прятать голову в песок в надежде, что произойдет чудо и проблемы решатся сами собой.