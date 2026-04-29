"Правительство продолжает молчать": в Латвии под угрозой оказались работы на дорогах и мостах

LCB, понимая, что без участия государства и самоуправлений как заказчиков в смягчении последствий стремительного роста цен программа строительного сезона 2026 года может остаться нереализованной, уже в начале марта обратилось в LVC, а 13 марта направило первое письмо министру сообщения, LVC и Латвийскому союзу самоуправлений с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию в правительстве. После двух недель безрезультатного ожидания 30 марта LCB направило еще одно письмо — на этот раз также премьер-министру и трем министрам. Ответы не были получены ни на первое, ни на второе письмо. Видя, что рынок сырья не стабилизируется, а продолжает колебаться с еще большей амплитудой, 20 апреля мы вновь обратились к премьер-министру, министрам Атису Швинке, Виктору Валайнсу и Арвилу Ашераденсу, но ответов по-прежнему нет.