"Нельзя построить дорогу и забыть о ней на 30 лет": в Латвии предупредили о нарастающем кризисе ремонтов
Дороги в Латвии могут начать ремонтировать вдвое меньше — несмотря на громкие обещания. Эксперты предупреждают: денег не хватает, а чтобы привести все трассы в порядок, нужны миллиарды.
В ближайшие годы ситуация с ремонтом дорог в Латвии может заметно ухудшиться. Несмотря на обещания дополнительного финансирования, реальный объем работ рискует сократиться примерно на 50% по сравнению со средним уровнем последних десяти лет. Об этом в эфире TV24 заявил председатель правления Latvijas valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.
По его словам, текущий бюджет уже показывает тревожную тенденцию.
«Это будет год обещаний. Я очень надеюсь, что, обещая всем дополнительное финансирование, мы вспомним и о дорогах, и эти обещания действительно материализуются начиная с 2027 года. Однако в утвержденном среднесрочном бюджете мы видим, что, хотя сокращение, возможно, и не большое, из-за отсутствия фондового финансирования в целом мы сможем выполнить работы примерно в меньшем на 50% объеме, чем в среднем за последние десять лет», — отметил Лаздовскис.
Он подчеркнул, что рассчитывать на резкий прорыв в финансировании не приходится. «Невозможно просто сделать какой-то “рывок” в необходимом финансировании», — заявил он. При этом Лаздовскис признал, что полностью игнорировать проблему нельзя — определенные улучшения все же есть. «Нельзя сказать, что ничего не делается: в этом четырехлетнем цикле финансирование местных дорог выросло примерно на десять миллионов евро в год. Но ожидания общества намного выше», — пояснил он.
Однако масштабы проблемы остаются колоссальными. По оценке специалиста, общий дефицит ремонта дорожной сети страны исчисляется миллиардами.
«Если бы у нас были средства и возможности выполнить все необходимые работы, то чтобы за один год привести в порядок все государственные дороги, потребовалось бы четыре миллиарда евро», — подчеркнул Лаздовскис.
Он добавил, что даже при распределении этих работ на более длительный срок проблема никуда не исчезает, поскольку дороги требуют постоянного обслуживания. «Нельзя построить дорогу и забыть о ней на 30 лет. Дорога, сделанная 10 лет назад, сегодня уже требует обновления», — отметил он.