В Латвии могут остановиться часть дорожных проектов: строители заявили о критическом росте расходов
Из-за высоких и нестабильных цен на нефть, топливо и другие сырьевые ресурсы дорожные работы в Латвии в этом сезоне могут оказаться под угрозой. О рисках и возможной чрезвычайной ситуации предупреждают как представители отрасли, так и предприятие Latvijas Valsts ceļi. Тем временем самоуправления и Министерство сообщения уже обсуждают возможные решения.
Глава объединения Latvijas Ceļu būvētājs Андрис Берзиньш заявил, что отрасль оказалась в крайне сложной ситуации, которую можно сравнить с форс-мажором. Компании уже заключили договоры, наняли работников и заказали материалы, однако резкий рост расходов и нестабильность на рынке ставят под сомнение рентабельность работ, сообщает LSM.lv.
По его словам, в отрасли заняты около 6000 человек, а ее состояние напрямую влияет и на бюджеты самоуправлений. Обычно прибыль строительных компаний составляет всего несколько процентов, тогда как общее удорожание сейчас может достигать примерно 20%. Это означает риск убытков, неплатежеспособности и даже отказа от части проектов.
В связи с этим отрасль предлагает ввести механизм индексации цен и для краткосрочных договоров, чтобы риски делились между подрядчиком и заказчиком. Сейчас такой механизм в основном действует только в более длительных проектах. Если решения не будут приняты, участники рынка предупреждают о возможной остановке работ и судебных спорах.
В Latvijas Valsts ceļi также признают, что подорожание нефти, битума и топлива создает большую неопределенность в начале строительного сезона. Там не исключают, что выполнить все запланированные работы не удастся. Одним из решений могла бы стать внеочередная индексация договоров, однако без дополнительного финансирования это может привести к пересмотру или переносу части проектов.
Советник Латвийского союза самоуправлений по экономическим вопросам Айно Салминьш отметил, что трудности могут коснуться не только дорожной отрасли. По его мнению, в случае углубления энергетического кризиса убытки в той или иной степени могут затронуть практически любую сферу. Он напомнил, что для долгосрочных договоров механизм индексации уже разрабатывался во время пандемии, однако с краткосрочными контрактами ситуация остается гораздо сложнее, поскольку никто не может точно спрогнозировать будущие цены на дизель и битум.
Для поиска решений на 15 апреля запланирована рабочая группа Латвийского союза самоуправлений совместно с Министерством сообщения. Там планируется обозначить основные проблемы и возможные шаги. При этом, как признал Салминьш, универсального решения для всех самоуправлений, скорее всего, не будет.
Парламентский секретарь Министерства сообщения Кристапс Заляйс сообщил, что министерство вместе с Latvijas Valsts ceļi и представителями отрасли уже работает над возможными мерами. Подготовлен информационный доклад, в котором рассматриваются варианты действий, в том числе механизм, похожий на тот, что применялся в 2022 году после начала войны в Украине для перерасчета цен по строительным договорам.
По словам Заляйса, ситуация остается очень изменчивой, поэтому министерство хочет быть готовым к разным сценариям заранее. Сейчас доклад согласовывается с вовлеченными учреждениями, а более конкретные решения планируется представить в ближайшие недели.