Башня, которая в 1930-х годах "выросла" на домкратах: невероятный инженерный фокус в сердце Агенскалнса

Сейчас башня находится в том самом промежуточном состоянии, в котором часто оказываются старые городские объекты. Ее практическая эпоха уже в прошлом, но новая жизнь еще только формируется. И, возможно, именно в такие моменты лучше всего становится видно, насколько ценны подобные здания. Пока они просто работают, их почти не замечают. Но как только функция уходит, вдруг выясняется, что перед тобой не безликая инженерия, а кусок городской биографии.