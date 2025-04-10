Водонапорную башню в Риге объявили шедевром югендстиля и хотят сделать из нее необычный объект
Историческую водонапорную башню на улице Алисес в Риге, построенную по проекту архитектора Вильгельма Бокслафа, планируют передать Центру югендстиля.
В четверг это предложение получило концептуальную поддержку Комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы. Департамент образования, культуры и спорта поясняет, что башня является выдающимся образцом технологий эпохи югендстиля и важным объектом промышленного наследия, сохранившим свою аутентичную структуру. Она была построена в 1910-1911 годах по проекту Бокслафа и полностью сохранила аутентичную архитектурную отделку, а также инженерно-техническое оборудование, являющееся частью европейского промышленного наследия.
В настоящее время водонапорная башня не выполняет своих первоначальных функций, и ей необходимо найти новое применение.
Предполагается, что здание башни может быть адаптировано для культурных функций с участием как муниципальных культурных учреждений, так и инициатив НГО и местных сообществ. Департамент хочет в здании башни создать филиал музея "Рижский центр югендстиля". В коллекции музея насчитывается 10 000 предметов, из которых в экспозиционных помещениях на улице Альберта, 12, можно разместить только 2 000 экспонатов. Второстепенными функциями здания станут организация различных публичных культурных и просветительских мероприятий.
Фонд промышленного наследия Латвии считает необходимым сохранить существующее оборудование водонапорной башни, восстановить недостающие элементы оборудования, экспонировать инженерные сооружения в новом интерьере и сделать этот объект промышленного наследия доступным для общественности.
При размещении музея в водонапорной башне, в подвальном этаже можно было бы разместить технические помещения, на первом - информационный центр, а со второго по четвертый этаж могли бы располагаться экспозиционные залы музея. На пятом этаже башни могли бы находиться общедоступные помещения и творческие мастерские, а на последнем, шестом этаже - кафе. Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы решил концептуально поддержать создание филиала Рижского центра югендстиля в водонапорной башне, определив это как основную функцию здания, а в качестве второстепенных функций - обеспечение различных публичных культурных и просветительских мероприятий.