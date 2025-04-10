Водонапорную башню в Риге объявили шедевром югендстиля и хотят сделать из нее необычный объект

При размещении музея в водонапорной башне, в подвальном этаже можно было бы разместить технические помещения, на первом - информационный центр, а со второго по четвертый этаж могли бы располагаться экспозиционные залы музея. На пятом этаже башни могли бы находиться общедоступные помещения и творческие мастерские, а на последнем, шестом этаже - кафе. Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы решил концептуально поддержать создание филиала Рижского центра югендстиля в водонапорной башне, определив это как основную функцию здания, а в качестве второстепенных функций - обеспечение различных публичных культурных и просветительских мероприятий.