Власти Вильнюса не нашли желающих бесплатно снести Дом Москвы
Снос Дома Москвы в Вильнюсе застопорился: ни одна компания не откликнулась на призыв демонтировать здание бесплатно или за символическую плату. Власти готовят новый конкурс, а спор вокруг объекта длится уже четыре года.
"На наш призыв не откликнулось ни одно предприятие", – сообщил BNS представитель Строительной инспекции Росвалдас Горбачевас. По словам Горбачеваса, поскольку интереса со стороны предприяий не последовало, а строительная компания Regina ir Co до прошлой пятницы не обжаловала решение суда, в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на снос.
Ранее агентство BNS сообщало, что Regina ir Co проиграла в Каунасском окружном суде спор со Строительной инспекцией по поводу конкурса на снос Дома Москвы. Компания заявляла, что дальнейший спор потребует больших финансовых и временных ресурсов, кроме того, она не видит четкой политической или институциональной воли для продолжения этой госзакупки. В связи с тем, что решение суда о сносе здания рядом с центром столицы не выполняется уже четыре года, мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас сообщил, что обратился к строительным компаниям с предложением снести здание на общественных началах.
Во вторник в Сейм вносятся необходимые поправки к Закону о благотворительности и спонсорстве, которые позволят организациям принимать помощь не только услугами, но и работами. Представители строительных компаний в середине марта заявляли, что положительно оценивают инициативу мэра, однако не смогли уточнить, как мог бы проходить этот процесс.
Министр окружающей среды Каститис Журомскас в начале апреля после встречи с мэром Вильнюса сообщил BNS, что принято решение снести здание на общественных началах, однако для управления рисками будет объявлен и открытый конкурс.
В свою очередь, Строительная инспекция в начале апреля опубликовала призыв к предприятиям сообщить о своих возможностях по сносу здания, чтобы оценить потенциал рынка. Предприятия просили указать опыт выполнения подобных работ, имеющиеся технические и человеческие ресурсы, а также предварительное видение условий участия в проекте.
Идея Дома Москвы развивалась с 2004 года. Участковый суд города Вильнюса в декабре 2016 года признал выданное самоуправлением разрешение на строительство недействительным и обязал застройщика – общественное учреждение "Московский культурно-деловой центр Дом Москвы" – получить новое разрешение и перестроить здание в соответствии с ним. Поскольку учреждение этого не сделало, его обязали снести здание, а в случае невыполнения и этого обязательства, организовать снос было разрешено Строительной инспекции.
Ранее сообщалось, что в середине марта в Латвии уже 8 раз пытались продать Дом Москвы, но желающих до сих пор нет. Каждый неудачный аукцион означает не только дополнительные расходы на содержание здания, но и потерянную возможность получить средства, которые планируется направить на поддержку Украины.