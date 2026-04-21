Власти Вильнюса не нашли желающих бесплатно снести Дом Москвы

Ранее агентство BNS сообщало, что Regina ir Co проиграла в Каунасском окружном суде спор со Строительной инспекцией по поводу конкурса на снос Дома Москвы. Компания заявляла, что дальнейший спор потребует больших финансовых и временных ресурсов, кроме того, она не видит четкой политической или институциональной воли для продолжения этой госзакупки. В связи с тем, что решение суда о сносе здания рядом с центром столицы не выполняется уже четыре года, мэр Вильнюса Валдас Бянкунскас сообщил, что обратился к строительным компаниям с предложением снести здание на общественных началах.