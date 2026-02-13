Мэр Вильнюса: пятилетняя история со сносом Дома Москвы - позор для Литвы
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас резко раскритиковал Инспекцию по строительству за пятилетнюю неспособность снести Дом Москвы, назвав ситуацию позором для государства.
В связи с тем, что Инспекция по строительству уже пять лет не может снести так называемый Дом Москвы в Вильнюсе, расположенный недалеко от центра города и нового бизнес-и жилого комплекса на территории бывшего стадиона «Жальгирис», мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что этот вопрос стал острой темой и является позором для всего государства.
Он отметил недостаточность лидерства инспекции в выполнении решения суда о сносе здания, принятое еще в 2022 году, и подозревает, что последняя злоупотребляет своими полномочиями и ненадлежащим образом контролирует процессы.
«Мне кажется, что этот вопрос уже стал острой темой и несет позор не только Инспекции по строительству, но и всему государству, потому что мы не можем снести одно здание за пять лет», — заявил Бенкунскас в интервью BNS Plius.
«За пять лет была всего одна попытка объявить тендер, из которого исключали подрядчиков из-за несоответствия квалификационным требованиям, после чего они подавали жалобу (в суд - BNS). Если есть желание, всегда есть возможность должным образом контролировать процесс. Я не знаю, является ли это преднамеренной деятельностью, но могу с уверенностью заявить, что никакого желания и воли нет», - добавил он.
В январе этого года он объявил, что обратился в прокуратуру с просьбой защитить общественные интересы в деле исполнения решения суда о сносе недостроенного здания. Во вторник Генеральная прокуратура сообщила агентству BNS, что решение еще не принято. Бенкунскас подчеркнул, что, кроме сноса здания, других вариантов нет.