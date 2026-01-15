В Риге не могут продать Дом Москвы, а в Вильнюсе - снести
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в прокуратуру, требуя защитить общественный интерес и ускорить исполнение решения о сносе недостроенного Дома Москвы, который уже четыре года не удается демонтировать из‑за бюрократических проволочек.
Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сообщил, что обратился в прокуратуру с просьбой защитить общественный интерес при исполнении судебного решения о сносе недостроенного так называемого Дома Москвы в столице. «Я не могу оставаться сторонним наблюдателем в этой ситуации — это место слишком важно для Вильнюса. У меня нет другого выбора, кроме как обратиться в прокуратуру по поводу необходимости защиты общественного интереса от бюрократических джунглей», — отметил Бенкунскас.
«Поэтому вчера я подписал такое прошение. Надеюсь, что публичность и юридическое внимание послужат мотивацией к действию, чтобы не прошло пять, шесть или семь лет без исполнения судебного решения. Мы должны побеждать Россию на всех возможных фронтах», — подчеркнул мэр Вильнюса.
Он отметил, что суд разрешил снос упомянутого здания, установив окончательный срок до октября 2022 года, а за организацию сноса Дома Москвы отвечает Государственная инспекция по планированию территорий и строительству. «За четыре года едва удалось организовать один конкурс на проведение работ, и тот в итоге был признан несостоявшимся, так как ни один участник не подошёл. Для меня это выглядит как прискорбный пример бюрократизма. И крайне жаль, что он проявляется в таком важном вопросе», — раскритиковал действия инспекции Бенкунскас.
Идея строительства Дома Москвы на перекрестке улиц Ринктинес и А. Юозапавичяус развивалась с 2004 года, после визита тогдашнего мэра российской столицы Юрия Лужкова в Вильнюс. Тогда же было решено реализовать аналогичный проект Дома Вильнюса в Москве. Дом Москвы должен был стать центром культурного и делового сотрудничества, целью которого было создание и развитие добрососедских отношений между Москвой и Вильнюсом. В 2008 году Вильнюсское самоуправление выдало разрешение на строительство, и работы начались. Однако после аннексии Крыма Россией в 2014 году от идеи Дома Москвы постепенно начали отказываться.
В Риге уже построенный Дом Москвы был национализирован государством в 2024 году. С тех пор было предпринято несколько попыток продать его, а деньги передать Украине. Однако все аукционы закончились неудачно - желающих приобрести здание не нашлось.