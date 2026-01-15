В Риге не могут продать Дом Москвы, а в Вильнюсе - снести

Он отметил, что суд разрешил снос упомянутого здания, установив окончательный срок до октября 2022 года, а за организацию сноса Дома Москвы отвечает Государственная инспекция по планированию территорий и строительству. «За четыре года едва удалось организовать один конкурс на проведение работ, и тот в итоге был признан несостоявшимся, так как ни один участник не подошёл. Для меня это выглядит как прискорбный пример бюрократизма. И крайне жаль, что он проявляется в таком важном вопросе», — раскритиковал действия инспекции Бенкунскас.