Более 20 лет назад в здании находился Дом культуры железнодорожников. Путем обмена собственности в 2001 году здание было передано Москве для создания культурно-делового центра. В реконструкцию здания власти Москвы вложили 7 млн долларов США, а на его торжественное открытие в 2004 году в Ригу прибыл мэр российской столицы Юрий Лужков. Со временем Дом Москвы стал центром распространения в Латвии так называемой мягкой силы и происходящее там постоянно привлекало внимание латвийских спецслужб. После того как здание перешло в собственность государства, Кабинет министров и Сейм постановили, что полученные в результате продажи средства будут переданы Украине.