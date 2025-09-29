Дом Москвы в Риге не могут продать даже со скидкой 40% - было уже 8 аукционов
Более полутора лет назад государство, приняв специальный закон, переняло в собственность здание на ул. Марияс, 7 в Риге, известное как Дом Москвы. Политики планировали продать его на аукционе, а вырученные деньги направить на помощь Украине, однако покупатель пока так и не нашелся, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto".
"Состоялось уже восемь аукционов. Первоначальная цена, которая составляла почти 3,5 млн евро, снижена до 2,1 млн, то есть примерно на 40%. И на последних пяти аукционах эту цену мы не меняли, но заявок и интереса к аукциону не было", - рассказал член правления Valsts nekustamie īpašumi Андрис Варна.
По его словам, цена здания - соответствующая, а состояние оценивается как хорошее, однако покупателей сдерживают возможные судебные риски в будущем, сообщает Lsm.lv.
"Разговаривая с потенциальными инвесторами, которые могли бы приобрести здание, выяснилось, что главная причина, которая их сдерживает - это особый юридический статус, которого ни в Латвии, ни в мире до сих пор не применялось", - отметил он.
Более 20 лет назад в здании находился Дом культуры железнодорожников. Путем обмена собственности в 2001 году здание было передано Москве для создания культурно-делового центра. В реконструкцию здания власти Москвы вложили 7 млн долларов США, а на его торжественное открытие в 2004 году в Ригу прибыл мэр российской столицы Юрий Лужков. Со временем Дом Москвы стал центром распространения в Латвии так называемой мягкой силы и происходящее там постоянно привлекало внимание латвийских спецслужб. После того как здание перешло в собственность государства, Кабинет министров и Сейм постановили, что полученные в результате продажи средства будут переданы Украине.