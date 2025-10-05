Аукционы приносят огромные деньги, но почему никак не удается продать Дом Москвы?
Местные жители остаются самыми активными покупателями – к такому выводу пришли в государственном акционерном обществе Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), анализируя сделки этого года. Однако с продажей Дома Москвы дела обстоят плохо.
Хотя показатели продаж пока ниже прошлогодних, VNĪ не считает этот год неудачным: в этом году на аукционах продано 80 объектов недвижимости на общую сумму 5 миллионов евро. В прошлом году было реализовано 100 объектов на сумму 16 миллионов евро, сообщает LSM.lv.
VNĪ выставляет недвижимость на продажу, если государственным учреждениям она больше не нужна и содержание становится убыточным.
Особенностью этого года стало то, что все объекты приобрели местные предприниматели – это показывает, что именно местный капитал сейчас является самым активным игроком. Наибольший интерес наблюдается к объектам в Риге.
«Есть определённые здания в центре, которые можно развивать под жилой сектор. Также интерес вызывают объекты в хороших локациях для офисов класса A, которые можно развивать. Мы видим, что сейчас особенно востребованы объекты, куда нужно вкладывать средства и которые требуют развития», – отметила директор департамента аренды и продаж VNĪ Анита Фелдмане.
К особо успешным сделкам VNĪ относит продажу жилого дома на улице Стабу, 18 – его начальная цена на аукционе была превышена на миллион евро. Также дороже начальной стоимости были проданы объект на улице Пилс, 21 и административное здание на улице Криву, 11 на Тейке. Однако были и случаи снижения цен, например, на Кришьяня Барона, 21а.
Наиболее трудно реализовать объекты на восточной границе, например, в Зилупе. Есть и полуразрушенные здания, находящиеся на частной земле. Случается, что даже за 100 евро не удаётся найти покупателя.
Особую проблему представляет Дом Москвы. В прошлом году государство взяло его в собственность, но прошедшие аукционы с начальной ценой 2 миллиона евро завершились безрезультатно.
«У этого объекта два минуса: во-первых, его история, а во-вторых – очень специфическое назначение. Инвесторы понимают все риски и масштабы вложений. Но снижать цену мы не будем. Мы будем её защищать», – заявила представитель VNĪ.
По мнению представителей частного сектора, продать Дом Москвы будет трудно: ему сложно найти применение, а расходы на содержание слишком высоки. По их словам, здание скорее должно было остаться в руках государства или самоуправления. «Во-первых, за Домом Москвы всегда будет тянуться его особая аура. Во-вторых, главный минус – абсолютно непрактичная планировка. Изначально это был дом культуры железнодорожников, значит, ему и нужно оставаться домом культуры. Для конференций, встреч, мероприятий. Но представить себе частную организацию, которая могла бы этим заниматься, сложно», – пояснил председатель правления Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью, глава Arco Real Estate Айгар Шмитс.
В целом деятельность VNĪ оценивается как успешная – примеры удачных сделок действительно подтверждают это: объекты продаются по рыночной цене. «Аукцион – лучший способ определить реальную рыночную стоимость. Ты просто считаешь свои бизнес-планы, риски и делаешь ставку до той суммы, которую готов вложить», – отметил Шмитс.
Самые крупные аукционы ещё впереди – VNĪ попытается продать два исторических здания в Старой Риге: на улице Вальню и на улице Театра.