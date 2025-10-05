Аукционы приносят огромные деньги, но почему никак не удается продать Дом Москвы?

По мнению представителей частного сектора, продать Дом Москвы будет трудно: ему сложно найти применение, а расходы на содержание слишком высоки. По их словам, здание скорее должно было остаться в руках государства или самоуправления. «Во-первых, за Домом Москвы всегда будет тянуться его особая аура. Во-вторых, главный минус – абсолютно непрактичная планировка. Изначально это был дом культуры железнодорожников, значит, ему и нужно оставаться домом культуры. Для конференций, встреч, мероприятий. Но представить себе частную организацию, которая могла бы этим заниматься, сложно», – пояснил председатель правления Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью, глава Arco Real Estate Айгар Шмитс.