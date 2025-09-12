Премьер о конфискации российских активов: "Дом Москвы выставлен на аукцион, но проблема в том, что его не покупают"

Комментируя защиту воздушного пространства и то, собирается ли Латвия просить у НАТО дополнительные средства на ее оборону, премьер подчеркнула, что важно осознавать — НАТО с нами, НАТО нас защищает. «В прошлом году после инцидента с дроном наши союзники несколько раз поднимались в воздух, чтобы определить, не залетел ли дрон в Латвию. Наши союзники готовы защищать наше воздушное пространство. НАТО напрямую дополнительные средства не выделяет, мы договариваемся о силах, которые можно использовать в Латвии, и именно по инициативе Латвии союзники НАТО могли подняться в воздух и в Польше, потому что мы создали такой прецедент, что при залете дрона необходима поддержка НАТО. Мы приобрели системы ПВО совместно с Эстонией, ждем поставку. Противовоздушная оборона не может накрыть все пространство Латвии, но если произойдет подобный инцидент, самолеты НАТО обязательно поднимутся в воздух».