Икона югендстиля с тремя атлантами в Старой Риге может стать вашей - объявлен аукцион

Выставленный на аукцион объект по адресу Театра, 9 считается одной из жемчужин югендстиля в Старой Риге. Здание, принадлежавшее когда-то торговцу книгами и антиквариатом К. Цихманису, украшено характерными для эклектики декоративными элементами: раковинами, растительными орнаментами, фигурами атлантов, поддерживающих выступающий балкон, и мозаикой. Особое внимание привлекает угловая башня, которую венчает скульптурная группа трёх атлантов работы Августа Фольца, держащих на плечах подсвеченный ночью земной шар. В 1989 году в доме была проведена реставрация, и его состояние оценивается как хорошее или удовлетворительное. С 1992 года в здании располагается посольство Италии.