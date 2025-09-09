Икона югендстиля с тремя атлантами в Старой Риге может стать вашей - объявлен аукцион
Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявит приём заявок на участие в аукционе недвижимости по адресу улица Театра, 9 в Риге.
Объект состоит из земельного участка площадью 435 м² и пятиэтажного административного здания с мансардой общей площадью 1891,4 м². Стартовая цена эклектично-декоративного здания в югендстиле и прилегающего участка составит 2,71 млн евро. Подать заявку на участие в аукционе можно будет с 17 сентября по 17 октября, а ознакомиться с объектом и условиями аукциона все желающие могут уже сейчас на сайте vni.lv.
Выставленный на аукцион объект по адресу Театра, 9 считается одной из жемчужин югендстиля в Старой Риге. Здание, принадлежавшее когда-то торговцу книгами и антиквариатом К. Цихманису, украшено характерными для эклектики декоративными элементами: раковинами, растительными орнаментами, фигурами атлантов, поддерживающих выступающий балкон, и мозаикой. Особое внимание привлекает угловая башня, которую венчает скульптурная группа трёх атлантов работы Августа Фольца, держащих на плечах подсвеченный ночью земной шар. В 1989 году в доме была проведена реставрация, и его состояние оценивается как хорошее или удовлетворительное. С 1992 года в здании располагается посольство Италии.
«Этот узнаваемый объект с композицией из трёх атлантов находится в эксклюзивном месте — в Старой Риге, что имеет особое значение с точки зрения развития недвижимости. Оценив потребности госуправления и эффективность использования ресурсов, мы решили провести отчуждение данного объекта и дать ему возможность развиваться уже в управлении нового владельца. Учитывая расположение здания и его техническое состояние, считаем, что отчуждение откроет более широкие перспективы для его будущих собственников и пользователей», — отметил член правления VNĪ Андрис Варна.
Подать заявку на участие в аукционе можно будет с 17 сентября по 7 октября. Аукцион завершится 17 октября. Желающие участвовать обязаны до 7 октября 2025 года внести залог в размере 10% от начальной цены объекта. Подробную информацию об объекте, его оценке и условиях аукциона можно найти здесь.